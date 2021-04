Nachschlag: Doppelt bruchsicher

imago images/United Archives Zwar kein Superfestglas, aber auch ein Produkt der DDR: Glasherstellung in Lauscha (Thüringen)

Das MDR-Magazin »Umschau« berichtete am Dienstag abend über eine bemerkenswerte Erfindung aus der DDR. In den »neuen« Bundesländern weiß man noch um ihre Existenz, im Westen sah man nach der Übernahme keinen Anlass zur weiteren Produktion: das Superfestglas. Mittels eines chemischen Ionenaustausches wurden Gläser resistenter gegen Stoß oder Sturz gefertigt. Sie konnten doppelt soviel Druck ohne Bruch aushalten wie gewöhnliches Glas. Von 1980 bis 1990 im VEB Sachsenglas Schwepnitz hergestellt, sah man nach der Abwicklung des Betriebs in den 90ern keinen Grund, Gläser weiterhin stärker gegen Bruch zu schützen. Was nicht so schnell kaputt geht, das braucht nicht neu gekauft zu werden – verspricht also kein besonders einträgliches Geschäft. Für das Patent hat sich vermutlich aus diesen Gründen bis heute kein Interessent gefunden, die ehemaligen DDR-Entwickler ließen das Patent auslaufen. Der eigens für die Veredelung der Gläser entwickelte Apparat landete am Ende bei einem Schrotthändler. (dm)