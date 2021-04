imago/ZUMA Press

Arbeit am Mann

Zu jW vom 10./11.4.: »›Die Behörde hat einfach stumpf weitergemacht‹«

Die Bespitzelung und Überwachung von Linken durch den Verfassungsschutz ist so alt wie die Bundesrepublik. Ein Beispiel aus meinen Erfahrungen von vor mehr als 50 Jahren war ein Anwerbungsversuch durch Beamte des 14. Kommissariats (politische Polizei) im Jahr 1968/69, damals in Wuppertal. Interesse bestand an Sitzungsprotokollen der SDAJ (Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend), an Nachrichten aus dem Republikanischen Club und Informationen über den Verband der Kriegsdienstverweigerer. Dem als Spitzel Anzuwerbenden wurde die Einstellung von Ermittlungsverfahren in Aussicht gestellt. Die Herren vom »14. K« waren über den Austritt ihres vermeintlich zukünftigen Spitzels aus der SDAJ durch das offensichtliche Mitlesen meiner Post gut informiert und meinten auf seinen Einwand, ob er also wieder in die SDAJ zurückkehren solle, klar und deutlich: »Jawohl, zurück zur großen roten Mutter. Sie müssten dann sehen, dass Sie über die DKP schließlich in die illegale KPD kommen.« Zur finanziellen Seite der Spitzeltätigkeit gab es klare Auskünfte: »Spitzenmänner verdienen bei uns bis zu 500 D-Mark. Für Sonderinformationen Sonderhonorar.« Die Anwerber, der stellvertretende Leiter des »14. K« und ein Polizeikommissar, hatten Pech. Ihr Kandidat lehnte ab, und die kriminellen Machenschaften des »14. K« flogen auf. Das war die konkrete Arbeit des Verfassungsschutzes am Mann vor Ort. Ein Wuppertaler Strafrechtler sah den »Straftatbestand der Nötigung« erfüllt. Die Staatsanwaltschaft fühlte sich für diesen Fall von Spitzelwerbung aber nicht zuständig und erkannte in diesem »politischen Bereich« nicht das »Aufgabengebiet der Staatsanwaltschaft«.

Jürgen Schuh, Düsseldorf

Gar nicht bieder

Zu jW vom 10./11.4.: »Marx an die Uni!«

Am Ende des Artikels von Sven Gringmuth über den MSB Spartakus angelangt, steht fest: Ich muss in einer anderen Hochschulorganisation Mitglied gewesen sein. Nie gab es politisch gewitztere Slogans und Aktionen – Achtung: mit Verkleidung! Nicht zu vergessen die legendären Erstsemestereinführungen und die vom MSB initiierten Streiks. Alles das genaue Gegenteil von bieder! Aber klar, wer solche politischen und literarischen Schwergewichte wie Ulla Hahn anführt, kann damit auch die lächerlichste Behauptung prominent unterfüttern. Soviel Platz für soviel Luft, das tut weh!

Margret Gerhards, Düsseldorf

Offensichtliche Diskriminierung

Zu jW vom 12.4.: »Erinnerung an Befreiung«

Wir wollten zum 76. Jahrestag der Selbstbefreiung des Lagers Buchenwald Blumen dort ablegen, wurden aber gar nicht dorthin gelassen, weil ein gewisser Frank-Walter Steinmeier gerade auf dem Lagergelände war. Zivile Gedenkstättenmitarbeiter schickten uns statt dessen zum früheren Pferdestall, dem Erschießungsort der sowjetischen Kriegsgefangenen. Doch auf dem Weg dorthin hielt uns Thüringer Polizei auf, vorgeblich aus Sicherheitsgründen, weil man auch vom Pferdestall aus dem Bundespräsidenten zu nahe kommen könne. Wanderer, die im Gegensatz zu uns ohne NATO-kritische Transparente unterwegs waren, durften hingegen ohne jede Ansprache oder Begleitung den gleichen Weg entlanggehen. Natürlich will ich nicht, dass die Polizei auch noch diese Leute behelligt, doch die Diskriminierung ist offensichtlich, das Sicherheitsargument unverschämt vorgeschoben. (…)

Witold Fischer, Rehmsdorf

Überzeugend und wegweisend

Zu jW vom 9.4.: »Bis zum zweiten Tod«

In seinem Buch »Hitler war kein Betriebsunfall« deckt Emil Carlebach die bis heute in der BRD als »Wahrheit« offiziell verbreitete Geschichtslüge auf, Hitler sei »legal« an die Macht gekommen. Als Lehrerin an der Bad Homburger Humboldt-Schule hatte ich 1994 den Autor als Zeitzeugen eingeladen. Er sprach über seine Zeit im Konzentrationslager Buchenwald, vor allem über die Rolle der Kommunisten, der ersten Inhaftierten in den Lagern, und über deren dort von ihnen organisierten Widerstand. Er selbst war als Blockältester in Buchenwald ständig in Lebensgefahr, bis zur Selbstbefreiung des Lagers durch die Häftlinge am 11. April 1945, kurz vor dem Eintreffen der US-Truppen. Wer das Standardwerk von Bruno Apitz »Nackt unter Wölfen« gelesen und/oder die Defa-Verfilmung gesehen hat, dem steht als lebhaftes Bild vor Augen, wie damals die Häftlinge mit ihren lange versteckten Waffen die SS-Schergen auf ihren Wachtürmen erledigten. Diese todesmutige Tat zu dokumentieren, die in der BRD bis heute verschwiegen oder geleugnet wird, lag Carlebach stets am Herzen. Nach dem Krieg war er Stadtverordneter in Frankfurt am Main und Landtagsabgeordneter der KPD. Er war Mitbegründer der Frankfurter Rundschau und deren Chefredakteur, bis er auf Drängen der amerikanischen Besatzungsbehörde (Befehl von General Lucius D. Clay) dieses Amtes enthoben wurde. Er wurde einfach »rausgeschmissen«, weil er Kommunist war. Carlebach war als überzeugter Antifaschist auch Mitbegründer der VVN. Er blieb bis zu seinem Tod am 9. April 2001 Kommunist und Widerstandskämpfer. Am Schluss seines Buches heißt es: »Sagen wir es deutlich: Jawohl, Deutschland braucht nicht nur demokratische Aufklärung und Erziehung, sondern gleichzeitig einen verordneten Antifaschismus, wenn nicht ein zweites 1933 über uns kommen soll.« Nach Carlebachs eindrucksvollem Vortrag vor meinen Schülern mit anschließender lebhafter Diskussion erschien am nächsten Tag in der Taunus-Zeitung (Neue Presse) die Leserzuschrift eines empörten Ritterkreuzträgers, der mir den Vorwurf machte, einen »Kommunisten« in die Schule eingeladen zu haben. Jahre später, als Carlebach im jüdischen Altersheim in Frankfurt lebte und ich ihn angesichts der immer bedrohlicheren Ost-West-Konfrontation um Rat fragte, gab er die lapidare Antwort: »Du weißt doch, wo wir leben.« Dem ist, glaube ich, besonders heute, nichts hinzuzufügen.

Eva Ruppert, Bad Homburg