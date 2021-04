CCC warnt vor »Luca«-App

imago images/Rüdiger Wölk Die Betreiber wissen: Pecunia non olet

Der Chaos Computer Club (CCC) hat am Dienstag abend gefordert, keine Steuermittel mehr für die »Luca«-App zur Coronakontaktnachverfolgung auszugeben, und teilte dazu mit:

In den vergangenen Wochen wurden eklatante Mängel in Spezifikation, Implementierung und korrekter Lizenzierung der Luca-App aufgedeckt. Die nicht abreißende Serie von Sicherheitsproblemen und die unbeholfenen Reaktionen des Herstellers zeugen von einem grundlegenden Mangel an Kompetenz und Sorgfalt. Dennoch verschwenden immer mehr Länder ohne korrektes Ausschreibungsverfahren Steuergelder auf das digitale Heilsversprechen. Mecklenburg-Vorpommern will die Installation sogar zur Voraussetzung der Teilhabe am öffentlichen Leben machen. (…)

Eine mehrmonatige Marketingkampagne des Rappers Smudo hat es ermöglicht: Trotz eklatanter Mängel haben verschiedene Bundesländer bisher mehr als 20 Millionen Euro an Steuergeldern für Lizenzen zur Nutzung der Luca-App investiert. Dabei erfüllt die App keinen einzigen der zehn Prüfsteine des CCCs zur Beurteilung von »Contact Tracing«-Apps. Obwohl Steuergelder großzügig eingesetzt werden, verbleiben Daten, App und Infrastruktur selbstverständlich in den Händen der privatwirtschaftlichen Betreiber. Dabei gelten die teuren Lizenzen nur für ein Jahr – genug Zeit, um die Luca-App zum De-facto-Standard für Einlassysteme zu machen. (…) Für die Zeit nach dem steuerlichen Geldregen haben die Eigentümer schon heute ungenierte Pläne zur weiteren Kommerzialisierung der Kontaktverfolgung: Neben der Anbindung in Ticketing-Systeme hofft man auf breite Verbindung mit unterschiedlichen Geschäftsmodellen. (…)

Dabei ist Luca nicht alternativlos: Mehr als dreißig Konkurrentinnen lobbyieren im Bündnis »Wir für Digitalisierung« seit Wochen erfolglos gegen die Werbemacht des Stuttgarter Rappers Smudo an. »Der Luca-App mangelt es nicht an Konkurrenzprodukten, die mindestens genauso schlecht sind«, stellte Linus Neumann, Sprecher des Chaos Computer Clubs, fest.

Der Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende der Fraktion von Die Linke im Leipziger Stadtrat, Sören Pellmann, kritisierte am Mittwoch das neue Infektionsschutzgesetz der Bundesregierung:

Nach dem wochenlangen Hin und Her zwischen Lockerungen und Lockdown braucht es endlich einen klaren, bundeseinheitlichen Fahrplan. Andernfalls verliert der Kampf gegen Corona jeglichen Rückhalt in der Bevölkerung. Mit dem vorgelegten Entwurf geschieht aber genau das, da er aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse sträflich ignoriert. Aerosolforscher haben klar festgestellt, dass die Gefahr einer Coronainfektion vor allem in Innenräumen lauert. Anstatt nun scharfe Maßnahmen für Arbeitsplätze in Innenräumen und nicht lüftbaren Industriehallen zu treffen, wird selbst kontaktfreiem Sport, dem Zoobesuch oder »Click & Meet« mit Tests und Hygienekonzepten ab einer Inzidenz von 100 Infektionen auf 100.000 Einwohner ein Riegel vorgeschoben. Wer so vorgeht, opfert Freiheitsrechte, das Vertrauen in die Politik und wichtige Sparten der kleinen und mittleren Unternehmen für die Profitinteressen von Großkonzernen. Vielmehr wäre ein differenziertes Vorgehen notwendig gewesen, welches sich klar an den Infektionsrisiken orientiert. Hierbei scheint das Infektionsrisiko im Außenbereich »gegen null« zu gehen, weswegen die Beschränkungen dort der absolut falsche Ansatz sind.