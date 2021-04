Iranische Nachrichtenbombe

Atomic Energy Organization of Iran/AP/dpa Wiederholt angegriffen: Die Anlange bei Natans war bereits 2020 schwer beschädigt worden

Als Reaktion auf einen Anschlag in der zentralen Atomanlage bei Natans will der Iran die Anreicherung von Uran künftig bis zu 60 Prozent vorantreiben. Damit käme das Land aus westlicher Sicht der Produktion von waffenfähigem Material, das eine ungefähr 90prozentige Anreicherung erfordert, einen großen Sprung näher. Im Wiener Abkommen von 2015 hatte Teheran versprochen, sich bis 2030 an eine Höchstgrenze von 3,67 Prozent zu halten.

Im Mai 2018 verkündete der damalige US-Präsident Donald Trump, dass sein Land sich an die Vereinbarungen nicht mehr gebunden fühle und alle Strafmaßnahmen, auf die Washington verzichtet hatte, wieder in Kraft treten würden. Da die USA schon seit Jahrzehnten kaum noch Beziehungen zu Teheran unterhalten, handelt es sich in erster Linie um indirekte Sanktionen, die sich gegen Drittländer richten. Aufgrund dieser Maßnahmen brachen Irans Wirtschafts- und Finanzbeziehungen zum Ausland, insbesondere zu den EU-Staaten, fast vollständig zusammen.

Da sich die Situation trotz europäischer Versprechen nicht verbesserte und der Iran somit keinerlei Vorteile durch das Abkommen hatte, begann die Regierung in Teheran im Mai 2019 damit, schrittweise die Beschränkungen des Atomprogramms aufzuheben, zu denen sie sich in Wien verpflichtet hatte. Dazu gehört auch, dass in der tief unter einem Bergmassiv liegenden und daher schwer angreifbaren Anlage bei Fordo wie vor dem Abkommen wieder Uran auf 20 Prozent angereichert wird.

Das ist der höchste Anreicherungsgrad, den die iranische Atomindustrie bisher erreicht hat. So war am Dienstag in den Ankündigungen auch nur davon die Rede, dass am Mittwoch mit den Vorbereitungen begonnen werden solle. Eingesetzt werden sollen dafür je eine Kaskade Gaszentrifugen der Typen IR-4 und IR-6. Beide sind erheblich schneller und effektiver als die veralteten IR-1-Maschinen – die einzigen, die der Iran nach den Bestimmungen des Wiener Abkommens einsetzen darf. Eine Kaskade ist eine Zusammenschaltung von Zentrifugen, im Iran meist 164 Maschinen. Zwei Kaskaden ergäben, auch wenn es sich um effektivere Zentrifugen handelt, nur eine geringe Anreicherungskapazität.

Der Anschlag in Natans, der sich am Sonntag ereignete, war bereits der zweite in weniger als einem Jahr. Ebenso wie die erste Attacke im Juli 2020 wird er Israel zugeschrieben. Über die Folgen gibt es sehr unterschiedliche Darstellungen und Einschätzungen. Die offizielle Aussage der iranischen Behörde für Atomenergie ist, dass der Anreicherungsprozess nicht unterbrochen worden sei. Das ist jedoch unwahrscheinlich, auch wenn man der Behauptung glauben will, alle beschädigten IR-1-Maschinen seien »sofort« durch moderne Zentrifugen mit 50 Prozent höherer Leistungsfähigkeit ersetzt worden. Einige Zeit muss das auf jeden Fall in Anspruch genommen haben.

Die US-Tageszeitung New York Times meldete am Montag unter Berufung auf anonyme US- und israelische Nachrichtendienstler, die Reparaturarbeiten in Natans könnten bis zu neun Monate dauern. Nach übereinstimmenden Berichten wurde am Sonntag durch die Explosion einer Bombe das Stromnetzwerk der Anlage zerstört. Dadurch sei ein totaler Stromausfall eingetreten, bei dem die zu schnell gebremsten IR-1-Zentrifugen schwer beschädigt werden können.

Die internationalen Reaktionen auf die iranische Ankündigung, die Anreicherung mit einem großen Sprung auf 60 Prozent zu steigern, waren zunächst erstaunlich zurückhaltend. Anscheinend hatte der überraschende Schlag »gesessen«. Als erstes wurde die Fortsetzung der Verhandlungen in der österreichischen Hauptstadt über die Rückkehr der USA ins Wiener Abkommen vom Mittwoch auf den heutigen Donnerstag verschoben. Neben dem Iran sind an diesen Gesprächen Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Russland und China beteiligt. In einem benachbarten Hotel hält sich eine US-Delegation für Interventionen bereit.