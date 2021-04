Auf Radikalisierungskurs

Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa »Querdenker«: Regelmäßig kommt es bei Aufmärschen zu Übergriffen auf Journalisten. Die Szene radikalisiert sich zusehends (Dresden, 13.3.2021)

Seit mehr als einem Jahr marschieren Anhänger der »Querdenker«-Szene nahezu jedes Wochenende in bundesdeutschen Städten auf, um gegen die staatlichen Maßnahmen gegen die Coronapandemie zu protestieren. Nach Ausschreitungen bei vergangenen Demonstrationen jener Gruppierungen hat sich die Deutsche Journalistinnen- und Journalistenunion (dju in Verdi) in Baden-Württemberg am Montag in einem Brief an Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU) gewandt und diesen darin aufgefordert, Medienschaffenden »bei künftigen Demonstrationen der sogenannten Querdenker« besseren Schutz zu gewährleisten. Der Innenminister möge den »polizeilichen Führungskräften« mit »gebotenem Nachdruck deutlich machen«, dass auch der Schutz der Berichterstatter »zu den polizeilichen Aufgaben bei Demonstrationen« gehört.

Schon seit geraumer Zeit sind in der verschwörungsideologisch geprägten Szene starke Radikalisierungsprozesse im Gange. Diese lassen sich nicht zuletzt an der nahezu wahnhaften Entwicklung einzelner Protagonisten, wie etwa dem Vegankoch Attila Hildmann, festmachen: Hildmann entwickelte sich binnen kürzester Zeit zu einem Anhänger faschistischer Ideologiefragmente und Gewaltphantasien. Er ist dabei keineswegs ein Einzelfall. Regelmäßig kommt es bei Aufmärschen der »Querdenker« zu gewalttätigen Übergriffen auf Journalistinnen und Journalisten, antifaschistische Gegendemonstranten – und sogar auf andere Anwesende, weil sie einen Mund-Nasen-Schutz trugen.

Aktivistinnen und Aktivisten, etwa aus den Reihen des antifaschistischen Bündnisses »Essen stellt sich quer!«, beobachten die Demonstrationen der »Querdenker« in den verschiedenen Städten zwischen Rhein und Ruhr seit Monaten. »Selbsternannte Impfkritiker schmücken sich mit abgewandelten Judensternen, sprechen von einem ›Impfholocaust‹, vergleichen prominente Virologen mit dem Nazischergen Josef Mengele und phantasieren sich selbst in einer Kontinuitätslinie mit den Geschwistern Scholl«, berichtete Christian Baumann, Sprecher des antifaschistischen Bündnisses, am Dienstag auf jW-Anfrage.

Es handele sich bei »diesen selbsternannten Querdenkern um tickende Zeitbomben«. Deren »Konglomerat aus wahnwitzigen Ideologien, sozialdarwinistischen Ansichten und faschistoiden Politikfragmenten« stelle eine ausgesprochene Gefahr dar und könne »am Ende schlimmstenfalls in Gewalt und Terror enden«, sagte Baumann. Besonders gefährlich ist ihm zufolge die Vermischung »rechter Wutbürger mit bewaffneten Neonazis und ›Reichsbürgern‹«.

Neben einer Vielzahl von Übergriffen auf Andersdenkende sowie Zugbegleiter und Mitarbeiter des Einzelhandels werden Anhänger der »Querdenker«-Bewegung mittlerweile auch für eine Reihe von Anschlägen, darunter einen Brandanschlag auf das Gebäude des Robert-Koch-Instituts im Oktober letzten Jahres in Berlin, verantwortlich gemacht. Zudem dürfte auch die mehrfache Zerstörung der von der Initiative »Coronatote sichtbar machen« geschaffenen öffentlichen Erinnerungsorte an die Opfer der Pandemie auf das Konto der Verschwörungsideologen gehen.