Strukturell benachteiligt

imago images/ZUMA/Keystone »Brixton-Riots«: 1981 begehrten Jugendliche in britischen Ghettos gegen Rassismus auf

Am 10. April jährte sich der Aufstand von Brixton (»Brixton Riots«) zum 40. Mal. Damals wehrten sich Jugendliche, »People of Colour« (PoC), gegen rassistische Polizeigewalt, eine erbärmliche Wohnsituation und schlechte Chancen bei der Jobsuche. Der Aufstand im Londoner Stadtteil dauerte drei Tage an und fand in entsprechenden Quartieren zahlreicher englischer Großstädte enthusiastische Nachahmung. Seit diesem Aufstand sind Fragen des »strukturellen Rassismus« aus der öffentlichen Diskussion Großbritanniens nicht mehr wegzudenken.

Geändert hat sich bis heute jedoch nichts, zumindest was die Chancen schwarzer Jugendlicher auf dem Arbeitsmarkt angeht. Zu diesem Schluss kam am Sonntag eine vom britischen Guardian durchgeführte Analyse von Daten, die von der Statistikbehörde ONS herausgegeben worden waren. Demnach habe die Coronapandemie die Erwerbslosigkeit unter jungen Menschen der Bevölkerungsgruppe drastisch anwachsen lassen. Im letzten Quartal 2020 sei hier die Jugendarbeitslosigkeit genau so hoch wie im April 1981 gewesen. 41,6 Prozent aller Jugendlichen mit schwarzer Hautfarbe hätten zwischen Oktober und Dezember 2020 keine Lohnarbeit gehabt. Unter jugendlichen weißen Lohnabhängigen habe die Erwerbslosenrate zum selben Zeitpunkt bei 12,4 Prozent gelegen. Das ist ein sehr hohes, zugleich deutlich niedrigeres Niveau als bei jungen PoC. Damit schreibe sich ein mit jeder Wirtschaftskrise wiederkehrender Zyklus fort.

London bestreitet Rassismus

Diese Erkenntnisse sind nicht überraschend, aber dennoch brisant. Denn die konservative Regierung unter Premierminister Boris Johnson möchte die fortdauernde Existenz von strukturellem Rassismus in Großbritannien so weit wie möglich unter den Tisch kehren. Zu diesem Zweck hat Ende März eine von Johnson bestellte Untersuchungskommission einen Bericht veröffentlicht, in dem struktureller Rassismus ganz grundsätzlich abgestritten wird. Die Autorinnen und Autoren dieses Reports stammen großteils aus Kreisen, in denen Rassismus als Problem schon seit Jahrzehnten bestritten wird.

So schrieb der Vorsitzende der Kommission, Tony Sewell, in seinem Vorwort zum Untersuchungsbericht, dass »einige Gruppen« immer noch von ihrer »historischen Erfahrung« mit Rassismus »heimgesucht« würden. Unter diesen Bevölkerungsgruppen gebe es eine »Zögerlichkeit zuzugeben, dass Großbritannien offener und fairer geworden« sei. Nicht strukturelle Diskriminierung sei schuld, etwa bei Ungleichheiten am Arbeitsmarkt. Vielmehr liege eine wesentliche Ursache in der Familie. »Familienzusammenbruch« sei ein wesentlicher Ursprung für die Probleme »mancher Gruppen«.

Beschönigung der Kolonialzeit

Noch deutlicher wurde Sewell an anderer Stelle. Für das Schulwesen forderte er die Einführung neuer Unterrichtsmaterialien. Aber nicht so, wie sich das antirassistische Initiativen in Großbritannien vorstellen. »Negativen Aufrufen zur Dekolonisierung des Unterrichts« erteilte Sewell eine Absage. »Wir haben gegen den Sturz von Statuen argumentiert. Vielmehr wollen wir, dass alle Kinder ihre britische Identität wiedergewinnen.« Zu diesem Zweck müsse man auch die Geschichte des britischen Imperialismus neu erzählen: Es gebe eine neue Geschichte über die Periode der Sklaverei in der Karibik, die nicht nur aus Profit und Leiden bestehe, sondern die auch davon erzähle, »wie Menschen aus Afrika sich kulturell verändert und als afrikanische Briten neu erfunden haben«. Um wirklich alle Zweifel zu beseitigen, schrieb Sewell: »Es gibt einfach kein Großbritannien mehr«, das absichtlich ethnische Minderheiten diskriminiere.

Zahlreiche antirassistische Initiativen und Nichtregierungsorganisationen haben inzwischen einen offenen Brief initiiert, mit der Forderung an die Regierung, die »Erkenntnisse« dieses Berichts zurückzuweisen. 40 Jahre nach Brixton gibt es weiterhin viel Rede- und Handlungsbedarf.