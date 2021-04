Profil der Partei muss bestimmt werden

Wolfgang Kumm/dpa Am Montag vorgestellter Entwurf des Linke-Programms zur Bundestagswahl

Der Ältestenrat der Partei Die Linke hat sich am Montag abend in acht Punkten zum am selben Tag vorgestellten Entwurf des Programms zur Bundestagswahl geäußert. Dazu bemerkt er unter anderem in den Punkten vier, fünf und sechs:

(…) Der Ältestenrat ist laut Satzung aufgefordert, bei grundlegenden Problemen das Wort zu ergreifen und die Parteiorgane entsprechend zu beraten. In diesem Sinne möchten wir zu ausgewählten Problemen des Entwurfs des Wahlprogramms Stellung beziehen. (…)

4. Die Probleme der Friedenssicherung und Abrüstung haben bereits grundsätzliche Debatten ausgelöst. Ein Klärungsprozess für klare und gemeinsame Positionen ist damit aber bisher noch nicht erreicht. Die Rolle Deutschlands in der NATO als Anfang für Vermittlung zu bewerten, geht an der Realität vorbei. Wenn 80 Jahre nach dem Überfall des faschistischen Deutschlands auf die Sowjetunion wieder deutsche Panzer an der Grenze Russlands mit einer »Bündnispflicht« der NATO stehen, kann von einem Vermittlungsauftrag wohl kaum eine Rede sein. (…)

5. Die Wahlen 2021 rütteln zudem an einem Grundverständnis der Partei. Die Linke will mitregieren, weil sie für einen Politikwechsel steht. Bislang gibt es keine belastbare innerparteiliche Debatte über inhaltliche Zielvorstellungen und Partner eines Parteien- und Regierungsbündnisses. Wie zwei Krisen, die Finanzkrise 2008/2009 und die Coronapandemie, belegen, ist ein gemeinsames Verständnis über staatliche Interventionen unverzichtbar und über die Dimensionen des Umbaus von staatlichen Strukturen. (…) Das immer wieder proklamierte Parteienbündnis »Grün-rot-rot« signalisiert einen Politikwechsel, aber die Schritte des Umbaus der gesellschaftlichen Verhältnisse bleiben vage. (…) Der Wahlkampf gibt weder Zeit noch Raum für die immer noch (…) offene Frage zur Klärung der Strategie der Partei als sozialistische Linke in der Gesellschaft. Die Zeit nach der Coronakrise erfordert die Bestimmung des Profils der Partei und ihrer künftigen Entwicklung.

6. Der eigentliche Wahlkampf hat noch nicht begonnen. Noch wird in den Parteien des Bundestages um eigenes Profil und Kandidaturen gestritten. Die Länderlisten und Kandidaturen für die Landtage zeigen oft Aussagen, die wohl wie bisher noch nie Zweifel an der Politik und dem Profil der Parteien bedienen. Ein Prozess, den Die Linke bisher auch noch nicht ausgestanden hat. Manchmal verdeckt und oft auch nicht ganz offen wird das Ziel der Wahl nur auf die Bildung einer Regierungskoalition ausgerichtet. Eine der Ursachen aus Wahlniederlagen war das Fehlen einer »roten Linie«, wenn es um den Erhalt einer Koalition ging. Für die Wählerschaft gibt es diese »rote Linie« bei der Abgabe einer Stimme oft auch. Die Grenzen einer Anpassung für Zugeständnisse schon mit der Wahl zu verbinden, wird Zweifel, aber keine Zustimmung der Wählerschaft auslösen. Klarer und manchmal deutlicher abgehoben von anderen Parteien, braucht die Wählerschaft eine Aussage der Linken über die Interessen, die sie für ihre Wählerschaft mit der Politik, die sie betreiben wird, vertreten will. Der große Hauch klingt nicht nach Klassenpolitik, von der schon einmal die Rede war, sondern mehr nach ­Anpassung als Linksanspruch. (…)