Teure Bad Bank

imago images/Panthermedia Die Verluste des Geldhauses bleiben wieder an den Steuerzahlern hängen

Die bundeseigene Bad Bank FMS Wertmanagement konnte das Geschäftsjahr 2020 mit einem marginalen Gewinn von 25 Millionen Euro abschließen. Für den Steuerzahler bedeutet dies jedoch aufgrund deutlich höherer Betriebskosten ein sattes Minus. Angesichts des »von der Covid-19-Pandemie geprägten herausfordernden Marktumfelds« zeigte sich der Vorstand dennoch zufrieden. »Zahlreiche Wertpapiere und Forderungen sind illiquide, und die Margen entsprechen nicht mehr dem heute am Markt verlangten Niveau«, kommentierte Finanzchefin Carola Falkner die Situation.

Kosten in Millionenhöhe

In den vergangenen Jahren konnte die Anstalt dem Bund regelmäßig deutlich höhere Einnahmen bescheren. 2019 lag das Plus bei 253 Millionen Euro, nachdem schon 2017 und 2018 Gewinne im dreistelligen Millionenbereich verbucht worden waren. Die in München ansässige Abwicklungsanstalt war im 2010 im Zuge der Finanzkrise mit dem Auftrag gegründet worden, die damals vom Staat mit einem dreistelligen Milliardenbetrag gerettete Skandalbank Hypo Real Estate (HRE) von Risikopositionen und strategisch nicht relevanten Geschäftsbereichen zu befreien. Übernommen worden waren Altlasten mit einem nominellen Wert von 175,7 Milliarden Euro. Eigentlich hätte die Teilabwicklung bis 2020 über die Bühne gehen sollen. Bis heute konnten jedoch erst rund 70 Prozent der HRE-Altlasten verscherbelt werden, wie der Mitteilung des Instituts vom Dienstag zu entnehmen ist.

Das »Abbauziel für 2020« habe man laut Vorstandssprecher Christoph Müller allerdings erreicht: Um 7,7 Milliarden Euro sei das Portfolio reduziert worden. Dabei profitierte die Bad Bank in großem Stil von Wechselkursschwankungen. So hieß es, 2,5 Milliarden Euro der Portfoliowertsenkung seien auf Währungseffekte zurückzuführen. Insbesondere die Schwächen des US-Dollars und des britischen Pfunds spielten der FMS in die Karten.

Für den Steuerzahler bleibt die HRE somit eine große Belastung. Schließlich kostet der Betrieb der Bad Bank den Staat Jahr für Jahr eine dreistellige Millionensumme, wie der Vorstand zuletzt betonte. Der Gewinn lag also bereits im vergangenen Jahr deutlich unter den Betriebskosten. Für das laufende Jahr wird eine ausgeglichene Bilanz erwartet, »sofern die Märkte einigermaßen stabil bleiben«. Der Bund bleibt somit auf den Betriebskosten sitzen.

Finanziert wird die Abwicklung aus dem Sondervermögen »Finanzmarktstabilisierungsfonds«. Der Nebenhaushalt mit einem Gesamtvolumen von 480 Milliarden Euro war während der Krise kurzfristig aus dem Boden gestampft worden, um die Kosten der Bankenpleiten auf die Allgemeinheit abzuwälzen. Der Refinanzierungsrahmen für die FMS war Ende 2020 bereits auf 60 Milliarden verdoppelt worden.

Kurzfristige Einnahmen

Im laufenden Jahr will die Bad Bank fünf Milliarden durch den im Februar angekündigten Verkauf der im irischen Dublin ansässigen Depfa Bank abbauen. Das weitgehend unbekannte Geldhaus gilt als Keimzelle des HRE-Debakels. Das Geschäftsmodell besteht darin, langfristige Projekte zu finanzieren und dafür kurzfristige Kredite aufzunehmen. Als der Interbankenhandel nach dem Kollaps der US-Investmentbank Lehman Brothers komplett zusammenbrach, gingen der Depfa – und damit auch die Muttergesellschaft HRE – allerdings die Mittel aus. Es folgte der Kollaps, der Staat sprang ein. Nun soll die in Wien ansässige Bankengruppe BAWAG die Depfa übernehmen. Der Vollzug steht allerdings derzeit noch unter dem Vorbehalt ausstehender aufsichtsbehördlicher Genehmigungen.