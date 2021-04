imago images/Sylvio Dittrich Dresden signalisiert: Die AfD ist auch weiter die Partei der völkischen Rechten

Führungsspieler sollen sich auf dem Platz zeigen, sonst haben sie schnell den Ruf weg, immer dann zu versagen, wenn es drauf ankommt. Björn Höcke hat sich am Wochenende in Dresden entsprechend aus der Deckung gewagt. Wenn auch nicht jeder Schuss ein Treffer war, so war er als Taktgeber doch zu erkennen.

Nach der Schlappe beim Parteitag in Kalkar war die völkische Rechte auf einen Punktsieg im innerparteilichen Machtkampf angewiesen, und den hat sie nun erzielt. An entscheidenden Stellen hat sie für eine Verschärfung des Bundestagswahlprogramms der AfD gesorgt und deutlich gemacht, worin die Mehrheit der Partei nach wie vor das Erfolgsrezept sieht: im Drehen an der Radikalisierungsspirale. Aussetzung von Grund- und Menschenrechten für Geflüchtete (Verweigerung jedes Familiennachzugs), Beendigung auch einfachster Anticoronamaßnahmen (Abschaffung der Maskenpflicht) und ein rechter »Dexit« (Austritt aus der EU) sind Duftmarken für die systemoppositionelle extreme Rechte.

Von Dresden soll das Signal an die völkische Rechte ausgehen, dass die AfD nach wie vor ihre Partei ist, das war offensichtlich Ziel des Höcke-Lagers. Inhaltlich hat der Parteitag einen für AfD-Verhältnisse entschärften Programmentwurf wieder auf das Niveau des 2017er Programms gebracht – nicht mehr und nicht weniger. Meuthens Absage an die Coronaleugner wurde korrigiert, auch weil die AfD bei der Wahl in Baden-Württemberg nicht von diesem Spektrum profitieren konnte. Ob sich das bis zur Bundestagswahl ändert, hängt weniger von der AfD als von der Coronapolitik in Bund und Ländern ab. Gewinnt sie nur den Neonaziteil dieses Spektrums, so wäre das ein Nullsummenspiel.

Höcke und die Seinen glauben, mit der im Osten erfolgreichen Linie auch bundesweit wieder an Schwung zu gewinnen. Aktuell profitiert die AfD dort von der Schwäche der Union, für das gesamte Land sieht das noch anders aus. Die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt dürfte weiteren Auftrieb geben und Laschet als Kandidat der Union käme der AfD sehr gelegen.

Wer nach den Landtagswahlen im Südwesten die Partei schon im Sinkflug sah, wird sich wohl eines Schlechteren belehrt sehen. Mindestens das Ergebnis von 2017 scheint im Bund realistisch. Ob das am Ende für Meuthen oder die Völkischen ausschlägt, lässt sich noch nicht sagen. Nur, dass es beim nächsten Parteitag im November wieder ruppiger zugehen wird, das ist sicher.