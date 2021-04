Arbeiten am Limit

Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa Mangelnde Unterstützung durch die Regierung: Die Coronapandemie verlangt den Klinikbeschäftigten alles ab

Im Bundestag fand am Montag die Anhörung über ein Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung statt. Bundesweit nahmen Krankenhausbeschäftigte dies zum Anlass, sich im Rahmen einer von Verdi organisierten Protestaktion für bedarfsgerechte Personalvorgaben einzusetzen.

Die Überlastung der Pflegekräfte in den Krankenhäusern steigt in der dritten Welle der Coronapandemie noch stärker als ohnehin – und immer mehr Beschäftigte denken darüber nach, ihren fordernden Beruf an den Nagel zu hängen. »Pflegepersonen brauchen jetzt das klare Signal der politisch Verantwortlichen, dass sich ihre Arbeitssituation absehbar verbessert«, sagte Verdi-Bundesvorstandsmitglied Sylvia Bühler mit Blick auf die Anhörung. Der vorliegende Entwurf von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sehe allerdings nicht die nötigen Schritte zur Entlastung der Pflegekräfte vor.

Dabei hatten die Deutsche Krankenhausgesellschaft, der Deutsche Pflegerat und Verdi im Auftrag der Bundesregierung bereits vor einem Jahr die »PPR 2.0« vorgelegt – ein Instrument zur Personalbemessung in der Krankenhauspflege. Damit könne, so Sylvia Bühler, kurzfristig die bedarfsgerechte Versorgung in Kliniken sichergestellt und eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen erreicht werden. Bisher habe Minister Spahn nichts unternommen, die Umsetzung der »PPR 2.0« möglich zu machen. »Wenn er nicht als Meister der leeren Versprechungen gelten will, muss der Gesundheitsminister jetzt liefern. Die Geduld der Klinikbeschäftigten ist aufgebraucht«, stellte Bühler klar.

Björn Kietzmann Auch in Köln wird gegen den verächtlichen Umgang von Konzernen und Regierung mit Pflegepersonal protestiert (12.4.2021)

An den bundesweiten Protestaktion nahmen Beschäftigte, die wegen der Coronapandemie nicht alle leibhaftig vor die Krankenhäuser ziehen konnten, symbolisch in Form aussagekräftiger Fotos teil. In Berlin beteiligten sich Mitarbeiter der landeseigenen Klinikbetriebe Charité und Vivantes aktiv und mit Fotos an der Aktion in Berlin-Mitte. »Die Kolleginnen und Kollegen in den Krankenhäusern sind am Ende ihrer Kräfte – nicht erst seit der Coronapandemie«, erklärte Dana Lützkendorf, Sprecherin der Verdi-Betriebsgruppe an der Charité. Seit Jahren machten Gewerkschaft und Betriebsräte auf den dramatischen Personalmangel aufmerksam. »Doch bis auf viele Versprechungen kommt in den Kliniken nichts an.«

Silvia Habekost, Pflegekraft aus der Anästhesie bei Vivantes, forderte die sofortige Einführung des Personalbemessungsinstruments PPR 2.0. »Es ist Spahns letzte Chance.« Zuwenig Personal auf den Stationen und schlechte Arbeitsbedingungen schadeten auch den Patientinnen und Patienten, betonte Janine Balder, zuständige Verdi-Gewerkschaftssekretärin in Berlin. »Sie können nicht so versorgt werden, wie es sein müsste. Und die Kolleginnen und Kollegen gehen unzufrieden nach Hause.« Immer mehr Beschäftigte würden so die Arbeitszeit verringern oder ganz aus dem Beruf flüchten.

Der Verdi-Bundesvorsitzende Frank Werneke stellte anlässlich der Anhörung und geplanter Beratungen im Bundeskabinett zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes klar, dass »Bund und Länder endlich mehr Entschlossenheit bei der Bekämpfung der Pandemie und der Verbesserung der Situation der Beschäftigten im Gesundheitswesen zeigen« müssten. Die Lage dort spitze sich angesichts steigender Infektionszahlen und schwerer Covid-19-Krankheitsverläufe insbesondere auf den Intensivstationen stark zu. Bundesweit einheitliche Regelungen zum Infektionsschutz seien angesichts des derzeitigen Wirrwarrs zwischen den Ländern ein richtiger Weg.