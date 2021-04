Und rappen kann er auch noch

Tim Erdmann Will euch tanzen seh’n – und danach den Chef enteignen: Disarstar

Endlich ist er da. Der linke Posterboy mit Popappeal. Die perfekte Mischung aus Straßenrap und politischer Agitation – das, wovon alle Aktivistinnen und Salonbolschewisten schon immer geträumt haben. Ein stabiler, kredibler Genosse, der auch noch richtig gut rappen kann. Nun gut, ganz so ist es vielleicht noch nicht, aber tatsächlich gelingt es Disarstar auf »Deutscher Oktober«, diesem Ziel wieder einen Schritt näher zu kommen. Schließlich ist es nicht ganz von der Hand zu weisen, dass der Hamburger seit Anbeginn seiner Karriere genau auf diese Synthese aus Marx, Hegel und Straße hinarbeitet, und es klappt in der Tat immer besser. Auf seinem mittlerweile fünften richtigen Soloalbum kommen Begriffe wie »Klassenfrage«, »Unterdrückung« und »Pursuit of Happiness« oder Sätze und Wendungen wie »Das Sein bestimmt das Bewusstsein« und »weil die Volkswirtschaft nicht alle gebrauchen kann« vor.

Dass er damit dann trotzdem oder gerade deswegen auf Platz fünf der deutschen Albumcharts einsteigen konnte, ist nur ein netter Nebeneffekt, spricht aber auch dafür, dass diese Art der agitatorischen und inhaltsschweren Popmusik immer beliebter wird. Die Zeiten werden härter, der Bedarf steigt – nur schade, dass da gerade live nichts geht. Denn wer schon einmal auf einem Disarstar-Konzert war, weiß, dass diese kämpferische Mucke dort wirklich lebt, ihre Energie im Geknäuel von schwitzenden und tanzenden Körper erst so richtig entfalten kann. Aber selbst wenn diese Gruppenerlebnisse zur Zeit nicht zu haben sind, der Song, der zum Mitschreien, -singen, -grölen einlädt, darf auch auf diesem Album nicht fehlen. Und so geht es auf »Nachbarschaft« entsprechend zur Sache: »Und jede Nacht geht’s ab / Punks, die sich prügeln um Pfand, ja, es ist abgefuckt / Überleben von Hand in den Mund, Hauptsache, Schnapp gemacht / Stell dir vor, sie erkennen den Grund in meiner Nachbarschaft.«

Disarstar überzeugt auch hier mit diesen kleinen authentischen Alltagsbeschreibungen, die er über eher düstere und schwere Beats legt. Mit »Touchdown« gelingt ihm ein Storyteller von extremer Dichte, der einen die Anspannung vor dem Coup um fünf Uhr morgens fast körperlich spüren lässt: »Wer fährt den Wagen, wer macht das Schloss auf? / Wer klärt die Wumme, wer passt auf die Cops auf? / Geld in die Tasche und danach abhaun« – ein Kinofilm.

Ansonsten experimentiert der 26jährige sehr erfolgreich und gut mit Gesangs- und Autotune-Elementen und schwelgt wie in »Australien« in bittersüßen Melodien. Bittersüß, weil auch hier, wie so oft in den Songs von Disarstar, Welten aufeinanderprallen. Sowohl inhaltlich als auch stilistisch. Lebenswelten, die sich beißen und Soundstrukturen, die sich mit den Worten nicht vertragen wollen – richtig gute Kunst eben: »Fühl’ mich, als hätt’ ich was verpasst / Ihr geht nach Australien, meine Jungs gehen in Knast / Hier wird keiner Astronaut, der Traum geplatzt / In der Nachtschicht bei Burger King / Was für Träume verwirklichen?«

Disarstar wird nicht müde, gegen Liberalos wie Christian Lindner und dessen Mantra »Jeder ist seines Glückes Schmied« anzukämpfen. Er ist sich der ungleichen Startbedingungen in dieser Republik vollkommen bewusst, doch statt auf den neoliberalen Trick hereinzufallen, gleiche Startbedingungen für ein möglichst faires Rennen einzufordern, bei dem sich am Ende dann allerdings doch wieder der Stärkere durchsetzt, bleibt er bockig bei seiner Haltung, ein würdiges Leben für alle zu fordern. Das ist gut und tut gut in dieser neoliberal und von Selbstoptimierern verseuchten HipHop-Welt.

Klar – auch Disarstar kann Kraftsport etwas abgewinnen, und auch er beschreibt den Weg von unten nach oben, jedoch ist dieses Spannungsverhältnis aus aufklärerischem Gedankentum und persönlichem Ehrgeiz, diese Mischung aus Solidarität und »Ich will’s schaffen« bei ihm künstlerisch passend umgesetzt. Real bleiben und trotzdem erfolgreich sein. Popstar werden und dabei das Kollektiv nicht vergessen.

In diesem Zusammenhang wird auch immer wieder lobend auf das »Intro (Balenciaga)« von »Deutscher Oktober« hingewiesen, auf dem Disarstar gegen seine Rapkollegen schießt. Diese hätten nichts anderes im Kopf, als ihren neu gewonnenen Reichtum zur Schau zu stellen, sagt er da, obwohl sie es doch eigentlich besser wissen müssten, da sie doch selbst aus der Scheiße kommen. Obwohl Disarstar hier bestimmt recht hat und man sich als Raphörer schon seit längerem fragt, wie lange dieser Schwachsinn mit den Uhren und den fetten Geldbündeln noch aufrechterhalten werden will – mir persönlich ist das an dieser Stelle ein wenig zuviel erhobener Zeigefinger. Da ist mir der kleine Seitenhieb auf Tsunami schon lieber, wenn es heißt: »Ich bin nicht dein Brudi, du Hurensohn / Bin auch noch Motherfucker in Birkenstocks, aber du nur’n Lappen in Gucci-Schuh’n (ey) / Was für Werte, du Blender? Wärst du nicht aus’m Ghetto, dann wärst du der Wendler.«

In diesem Sinn: Gönnt Euch »Deutscher Oktober«. Denn es ist unterhaltsam und gut.