Das dickste Brett

Zu jW vom 3./4./5.4.: »›Höchste Zeit, für Abrüstung auf die Straße zu gehen‹«

In dem umfangreichen und informativen Interview wird von beiden Gesprächspartnern ein wesentliches Thema ausgenommen: die NATO als verbrecherische Organisation, Marketingorganisation der Rüstungsindustrie, aus der die BRD möglichst schnell austreten sollte, um die eigene Bevölkerung zu schützen. Ich hätte mir gewünscht, dass auch dieses Thema diskutiert worden wäre, zumal Lühr Henken selbst davon spricht, dass es für die Friedensbewegung heißt, »weiter dicke Bretter (zu) bohren«. Das dickste Brett (…), um alle wesentlichen Forderungen der Friedensbewegung zu erfüllen, ist aber die Kündigung der Mitgliedschaft der BRD in der NATO sowie parallel die Kündigung der Stationierungsverträge. Solange die BRD in der NATO verbleibt, ist eine Änderung der transatlantischen Politik gegenüber Russland und China nur schwer vorstellbar, da nur die dazugehörigen Bedrohungslügen das Alibi für die deutschen Transatlantiker bzw. die Rüstungslobby darstellen, weitere Aufrüstung, atomare Teilhabe und Sanktionen aufrechtzuerhalten (…). Nur konsequenter Druck der Friedenskräfte in Richtung des Austritts der BRD aus der NATO, also das Bohren des dicksten Brettes, wird Veränderungen und Bewegung auf seiten der Kriegstreiber und ihrer Helferlein in den etablierten Parteien bringen. Die Atombomben in Büchel ergeben ja nur dann einen »Sinn« (…), wenn sie als Angriffswaffen eingesetzt werden, um als erste loszuschlagen, bevor die Gegenseite, also Russland, als erste die Büchel-Bomben unschädlich macht. Die Konsequenz wäre danach eine wohl vollständige Zerstörung der BRD durch einen Antwortschlag. Also: nicht nur einfach »abrüsten statt aufrüsten«, sondern: BRD raus aus der NATO und die NATO dann raus aus der BRD, das ist die entscheidende Forderung, die die Friedensbewegung stellen muss – und auf keinen Fall bei den Diskussionen aussparen darf.

Jürgen Kelle, Düsseldorf

Selektive Erinnerung

Zu jW vom 6.4.: »Das Guernica des Balkans«

Die Schilderung des Jugoslawien- und Griechenland-Kriegs der Nazis bleibt ohne die Einbeziehung Italiens unvollständig. Die deutsche (und bulgarische) Invasion Griechenlands hatte folgenden Grund: Mit der italienischen Invasion Griechenlands versuchte Benito Mussolini, die bis dahin von Deutschland erzielten Erfolge auszugleichen; es sollte ein Blitzkrieg werden und wurde ein Desaster, ja fast eine Niederlage. Diese Situation an der italienisch-griechischen Front und die damit verbundene Anwesenheit britischer Streitkräfte auf hellenischem Boden veranlassten Hitler am 27. März 1941, das Oberkommando der Wehrmacht zu beauftragen, die Invasion vorzubereiten. An der Besetzung Jugoslawiens nahmen auch Italien (und Ungarn) teil. Von Venezia Giulia, Istrien und Albanien (einverleibt 1939) aus besetzte das faschistische Heer den Südteil Sloweniens, Dalmatien und Montenegro. Die italienischen Faschisten und ihre Truppen wandten wie die Nazis »Vergeltungsmaßnahmen« gegen die Zivilbevölkerung an. General Mario Robotti verschärfte Mussolinis grausame Befehle sogar und bemerkte, dass »hier zuwenig getötet wird«. In Slowenien und vor allem in Montenegro wurde die Politik der verbrannten Erde, der ethnischen Säuberungen, Massendeportationen und Geiselerschießungen angewandt. In den italienischen Konzentrationslagern starben Tausende an Hunger und Entkräftung. Im Widerstandsmuseum Maribor sind nicht nur die Wehrmachtsverbrechen (mit dem evangelischen Bischof als Obernazi) dokumentiert, sondern auch die Italiens in Slowenien. Am Abend des diesjährigen Ostersonntags sorgte eine Sendung des italienischen Fernsehens (Rai Storia) für einiges Aufsehen, in der die oben genannten Verbrechen – dem Großteil der italienischen Bevölkerung unbekannt – gezeigt wurden. Im kollektiven Gedächtnis Italiens blieben dagegen die Massenerschießungen italienischer Soldaten durch die Wehrmacht in Griechenland nach dem Waffenstillstand.

Leonhard Schäfer, Florenz/Italien

Schluss mit Kriegsbündnis

Zu jW vom 3./4./5.4.: »Testlauf zum Schwarzen Meer« und »Neuer Fokus, selbes Ziel«

(…) Die Kiewer Regierung des Komikers Wolodimir Selenskij, der sich bekanntlich mit Friedensversprechungen wählen ließ, verfolgt angesichts der desaströsen sozialökonomischen und gesundheitlichen Lage der Ukraine offenbar die Taktik, die Lage an der Donbass-Waffenstillstandslinie zuzuspitzen (…) und zugleich im offenen Widerspruch zur Verfassung des Landes US- und andere NATO-Truppen ins Land zu ziehen, die »gegen die russische Aggression helfen« sollen: Die Werchowna Rada hat gerade 2.000 GIs mit voller Bewaffnung in die Ukraine eingeladen – »zeitweilig« natürlich. Der Oberbefehlshaber der ukrainischen Armee Chomtschak erklärt seine Truppe zum »Schild Europas«. Das tat zuletzt die Naziwehrmacht während ihrer Niederlagen an der »Ostfront«. (…) Russland will keinen Krieg gegen die Ukraine, hat Kreml-Sprecher Dmitri Peskow erklärt. Aber es wird einen Vernichtungskrieg wie den Kroatiens 1995 gegen die Krajina-Serben mit Tausenden von Toten und Hunderttausenden von Flüchtlingen nicht hinnehmen. Was Kiew anstrebt, bedeutet also in der Konsequenz nichts anderes als Krieg gegen Russland (…). Leider haben Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) und sein französischer Amtskollege zumindest nach außen hin Kiew den Rücken gestärkt, anstatt auf die Erfüllung der Minsker Vereinbarungen zu drängen: Wahlen im Donbass, Verfassungsreform mit Autonomierechten, dann Wiederherstellung der Grenzen und damit der territorialen Integrität der Ukraine. Damit macht sich auch Deutschland unter Merkel und Scholz mitschuldig – nicht nur einer enormen Gefährdung des Weltfriedens, sondern auch der Missachtung des Wohles des deutschen Volkes, auf das beide und das ganze Bundeskabinett mal vereidigt worden sind. Um so dringender muss man fordern: raus aus dem Manöver »Defender Europe 21«, auch wenn »nur« 460 Bundeswehr-Soldaten daran teilnehmen, und raus aus dem Kriegsbündnis NATO – so rasch wie möglich! Schluss mit allen Träumen von dessen Umwandlung und Demokratisierung bei der Partei Die Linke!

Volker Wirth, Berlin