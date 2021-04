»Ihr drohen mehrere Jahre Gefängnis«

Stringer/REUTERS Trauermarsch in Cizre (13.9.2015)

Die aus Cizre in der Türkei stammende kurdische HDP-Aktivistin Nazdar E. sitzt im hessischen Abschiebeknast in Darmstadt-Eberstadt. Wie kam es zu ihrer Festnahme und der versuchten Abschiebung am Donnerstag vom Frankfurter Flughafen aus?

Die Polizei holte Nazdar aus ihrer Unterkunft im Landkreis Waldeck-Frankenberg, um sie in die Türkei abzuschieben. Leider erfuhren wir davon erst eineinhalb Stunden vor dem Abschiebeversuch durch einen Anruf der Geflüchteten-Community. Wir mussten schnell handeln und an die schwarz-grüne Landesregierung appellieren, sie nicht abzuschieben. Uns war sofort klar, dass ihr in der Türkei Gefahr droht. Deshalb schlug ich im von Peter Beuth (CDU) geführten hessischen Innenministerium Alarm und forderte, die Abschiebung sofort zu stoppen. Auch weil Medien darüber berichten, kann man dort jetzt nicht mehr behaupten, nichts davon gewusst zu haben.

Weshalb sollte die Kurdin abgeschoben werden, die 2016 vor politischer Verfolgung aus der Türkei nach Deutschland floh und um Asyl ersuchte?

Aus Behördensicht stand der Abschiebung nichts mehr im Weg. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hatte ihren Asylantrag 2017 abgelehnt. Das Verwaltungsgericht Kassel wies die Klage dagegen ab. Auch ein neuer Eilantrag wurde abgelehnt. Meiner Meinung nach ist das ein Verstoß gegen den Artikel 16 des Grundgesetzes, der das Asylrecht für politisch Verfolgte garantiert. Nazdar ist das Musterbeispiel einer politischen Verfolgten. Seit langem ist bekannt, dass rechtsstaatliche Standards von der AKP/MHP-Regierung in der Türkei mit Füßen getreten werden. Die Oppositionspartei HDP, der sie angehört, ist kriminalisiert. Darin Organisierten wird vorgeworfen, eine terroristische Organisation zu unterstützen. Deshalb drohen ihr mehrere Jahre Gefängnis. Es ist ein typischer Fall der Ignoranz deutscher Behörden gegenüber Menschenrechtsverletzungen, Opfer des Regimes dorthin auszuliefern.

Nazdar E. überlebte in Cizre, als es dort vor fünf Jahren in der von türkischen Einsatzkräften und Militärs belagerten kurdischen Stadt zum Massaker kam.

Nazdar beteiligte sich dort damals an zivilen Rettungsaktionen, versuchte Tote und Verletzte aus brennenden Kellern zu bergen. Sie geriet unter Beschuss, wurde verletzt und zu fünf Jahren Haft verurteilt. In der Türkei unterstellte man ihr, an Auseinandersetzungen dort beteiligt gewesen zu sein. Dem schlossen sich deutsche Behörden offenbar einfach an.

Wieso misslang der Abschiebeversuch?

Genau wissen wir es nicht. Wir vermuten, dass Nazdar passiven Widerstand leistete, das Flugzeug nicht besteigen wollte. Piloten verweigern in solchen Fällen mitunter, einen Fluggast mitzunehmen, der gegen seinen Willen befördert werden soll.

Was ist von der Anhörung am Montag um 11 Uhr im Amtsgericht Frankfurt zu erwarten?

Überprüft werden muss, ob die Ablehnung ihres Asylantrags überhaupt rechtmäßig ist, ob nicht ein Fehlurteil vorliegt. Von Nazdars Anwalt als Beweis für ihre politische Verfolgung eingereichte Dokumente wurden bisher nicht berücksichtigt – obgleich zugesichert war, sie durch Vertrauensrechtsanwälte in der Türkei auf Echtheit untersuchen zu lassen. Wir werden vor dem Gericht protestieren.

Sie fordern die »schwarz-grüne« Landesregierung auf, die geplante Abschiebung in die Türkei zu stoppen, wenn sie sich eine »nur halbwegs humane Asyl- und Flüchtlingspolitik auf die Fahnen schreiben will«. Sie wird sich vermutlich auf die Gerichtsentscheidungen berufen.

Eine große Öffentlichkeit insistiert, dass in dem Verfahren offenbar Fehler unterlaufen sind. Es kann nicht sein, dass eine politische Aktivistin der Verfolgung ausgesetzt wird, weil sie in einer Oppositionspartei organisiert ist, aus der aktuell in der Türkei reihenweise Politiker und Mitglieder inhaftiert werden. Das Recht auf Asyl muss gewährt werden. Beuth muss die Behörden auffordern, Nazars Abschiebehaft zu beenden und die Abschiebung stoppen. Ihr Rechtsanwalt wird eine Petition zur Verhinderung der Abschiebung an den Petitionsausschuss des Landtags einreichen. Die Grünen als Beteiligte an der Landesregierung sind in die Verantwortung zu nehmen. Unrechtmäßige und inhumane Abschiebungen wie in Nazdars Fall darf es nicht geben.