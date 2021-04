Nachschlag: Mit Mut gegen Angst

imago images/Christian Spicker Die Bedrohung von rechtsaußen ist real

Es ist schon fast alltäglich geworden, dass Neonazis anderen Menschen das Leben zur Hölle machen – per Internet oder Briefpost. Die ebenso regelmäßige Untätigkeit der Behörden sorgt dafür, dass sich die Hetzer sicher fühlen. Betroffen von hasserfüllten Nachrichten, die nicht selten in Mordphantasien gipfeln, sind zum größten Teil Frauen, die sich aktiv gegen Rassismus und Diskriminierung positionieren. Jasmina Kuhnke gehört dazu und macht öffentlich, was ihr widerfahren ist – oft bleibt die mediale Berichterstattung über die Bedrohung die einzige Möglichkeit, sich zu wehren, gerade wenn staatliche Stellen versagen. Die Hasskampagne, die Anfang des Jahres gegen Kuhnke gefahren wurde und in deren Zuge selbst ihre Wohnadresse veröffentlicht worden war, führte dazu, dass sie und ihre Familie eine neue Wohnung suchen mussten. Angst soll ihr Leben nicht bestimmen, und sie ist überzeugt davon, ihren Kampf gegen rechts energisch fortzuführen: »Kein Grund für mich, jetzt leise zu sein.« Ihrem Mut gebührt große Hochachtung. (mme)