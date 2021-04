Panzerkreuzer statt Blockbuster

Nach siebenjähriger Restaurierung öffnet in Moskau das mit 111 Jahren älteste Kino der russischen Hauptstadt wieder seine Pforten. Das 1909 von dem deutschstämmigen Unternehmer Albert Broksch eingeweihte Filmtheater »Chudoschestwenny« im Künstlerviertel Arbat präsentiert sich mit viel Marmor, Holz, weichen Sitzen und modernsten Kinoprojektoren neu. Das Kino ist eines der ältesten weltweit. In den vier Sälen – mit 21 bis 474 Sitzplätzen – sollten ausschließlich Filme mit künstlerischem Anspruch und keine Blockbuster gezeigt werden. An diesem Samstag läuft dort Sergej Eisensteins »Panzerkreuzer Potemkin« – 95 Jahre nach seiner Uraufführung. (dpa/jW)