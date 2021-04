Der Country hat den Blues

Galin Foley Komplett kitschfrei: Esther Rose

In einer halben Stunde ist es Mitternacht und Neujahr zugleich, und sie ist erst verabredet, dann hin- und hergerissen, schließlich flieht sie um halb zwölf mit dem Fahrrad nach Hause und schreibt sofort einen Song. So soll »Are You Out There« entstanden sein, eines von zehn leichtfüßig daherkommenden Liedern der neuen LP von Esther Rose, »How Many Times«, ihrer dritten. Ein Herz für Country sollte schon haben, wer dieses Album hören möchte, aber es ist Countrymusik mit leichter Hand, komplett kitschfrei in Sound und Texten.

Ihre Musik und ihr Gesang passen zu ähnlich spröde-schönen Alben der letzten Jahre von etwa Caitlin Rose, Eleni Mandell oder Hurray for the Riff Raff. Letzteres Bandprojekt der Künstlerin Alynda Segarra steht stellvertretend für die »Misfit-Music-Community«, wegen der Rose sich in New Orleans niederließ. Blues, Jazz und auch ein bisschen Country könne man dort jeden Abend hören, erzählte sie jüngst dem Rolling Stone, und dass die einzelnen Szenen sich dort vermischten.

Auf Roses Album steckt der Blues in den Texten, der Jazz im Können der Band und der Country in den einfachen, aber gekonnten Melodien. Und in der Ehrlichkeit der Gefühle. Die sich, so ist das nun mal, im steten Widerstreit miteinander befinden. Im Song »Are You Out There« etwa zwischen Hingabe an den Partner und der Angst vor dem Verlust der Leichtigkeit, die damit einhergeht. »Love was just an easy game we used to play / Who knew? Were you pretending? / But I really lost my shit, you know I fell for you / It’s never ending«, schreibt sie Silvester gegen Mitternacht, womöglich am Küchentisch, während draußen das Feuerwerk tobt und drinnen Kerze und Sehnsucht einsam flackern. »Songs Remain« heißt dann auch ein anderer Song des Albums – letztlich sind es die Lieder, die bleiben, und wir sind damit allein.

Mit 28, vor fünf Jahren, begann Rose mit dem eigenen Songwriting, nachdem sie vorher in diversen Bandprojekten mitgemacht hatte (Luke Winslow-King, The Deslondes, ­Hurray for the Riff Raff; Jack White, angetan von ihrer Stimme, lud sie ein, auf seinem 2018er Album »Boarding House Reach« mitzusingen). 2019 tourte sie auch im Vorprogramm zu Nick Lowe, und etwas von dessen Leichtigkeit und Beiläufigkeit, mit der Grüblerisches erzählt wird, findet sich in ihren Liedern wieder.

Die zum Mitsingen und Tanzen einladenden Melodien und Rhythmen übersetzen diese womöglich selbstquälerischen ewigen Zweifel (was bleibt; was ist echt, an mir, an uns?) in eine Feier der Akzeptanz dieser Widersprüche. Schlecht fühlen kannst du dich nur, wenn du dich vorher großartig gefühlt hast, und das ist auf diesem Album Grund genug zu singen, zu tanzen und zu feiern. Zur Not auch mal allein, am Küchentisch.