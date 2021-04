Amazon: Gewerkschaft in USA vor dem Aus

San Francisco. Für die Bildung der ersten Gewerkschaftsvertretung beim Onlineversandhändler Amazon in den USA zeichnet sich bislang keine Mehrheit ab. Nach einer Abstimmung unter den Angestellten eines Logistikzentrums in Bessemer im Bundesstaat Alabama wurde am Donnerstag abend (Ortszeit) ein Zwischenergebnis der Auszählung bekannt: Demnach lagen die Neinstimmen mit 1.100 vorn, nur 463 Mitarbeiter sprachen sich für eine Vertretung aus. Etwas mehr als 5.800 Mitarbeiter waren aufgerufen, ihre Stimme abzugeben, gut 3.200 taten das schließlich. Am Freitag sollte die Auszählung fortgesetzt werden. Es reicht eine einfache Mehrheit. (AFP/jW)