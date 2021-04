Nordirland: Regierung hält Sondersitzung

Belfast. Nach einer weiteren Nacht mit heftigen Ausschreitungen in der nordirischen Hauptstadt Belfast ist die Regierung am Donnerstag zu einer Sondersitzung zusammengekommen. Das hatte Koregierungschefin Michelle O'Neill von der Sinn-Féin-Partei noch am späten Mittwoch abend mitgeteilt. In Nordirland kommt es seit Tagen zu nächtlichen Unruhen. Nach Ansicht der Sicherheitsbehörden stecken dahinter teils militante protestantisch-loyalistische Gruppierungen, die auch im Drogenhandel tätig sind. (dpa/jW)