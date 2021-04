Italien: Prozess gegen Berlusconi verschoben

Siena. Ein Prozesstermin in einem Verfahren gegen Italiens Expremier Silvio Berlusconi ist am Donnerstag zum wiederholten Mal verschoben worden. Das berichtete die Nachrichtenagentur ANSA aus dem Gericht in der Stadt Siena in der Toskana. Dort wird gegen den Chef der Partei Forza Italia wegen des Vorwurfs der Zeugenbestechung in einem früheren Prozess um seine »Bunga-Bunga-Partys« mit jungen Frauen verhandelt. Das Gericht verschob die Verhandlung, in der ein Urteil gefällt werden könnte, laut ANSA um eine Woche auf den 15. April. Grund sei, dass der 84jährige am Dienstag zu Untersuchungen in ein Krankenhaus in Mailand gekommen war. (dpa/jW)