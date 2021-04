Montenegro: Proteste gegen Wahlrechtsänderungen

Podgorica. Mehrere hundert Anhänger der montenegrinischen Unabhängigkeit haben am Donnerstag vor dem Regierungsgebäude in Podgorica gegen geplante Wahlrechtsreformen demonstriert. Die Anhänger des »prowestlichen« Präsidenten Milo Djukanovic zündeten Rauchbomben und warfen Fackeln, wie das Internetportal der Tageszeitung Vijesti berichtete. Den Protest lösten Pläne der »proserbischen« Regierung aus, in Montenegro lebende Ausländer – unter ihnen hauptsächlich Serben und Russen – einzubürgern und im Ausland lebenden Montenegrinern das Wahlrecht zu entziehen. (dpa/jW)