Spanien: Verletzte bei Protesten gegen Vox

Madrid. Bei Protesten gegen eine Kundgebung der faschistischen Partei Vox sind in Madrid 35 Menschen verletzt worden. Nach gewaltsamen Zusammenstößen zwischen linken Gegendemonstranten und Polizisten wurden am Mittwoch abend vier Menschen festgenommen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. In Vallecas, einem südlichen Bezirk Madrids, der als Hochburg der Linken gilt, hatten sich am Mittwoch etwa 2.000 Menschen versammelt, um sich einer Wahlkampfveranstaltung der Vox für die bevorstehenden Regionalwahlen in Madrid entgegenzustellen. Die Gegendemonstranten sangen antifaschistische Lieder und warfen angeblich Gegenstände auf die Polizei, die die Protestkundgebung dann gewaltsam auflöste. Vox-Chef Santiago Abascal beklagte am Donnerstag, das Polizeiaufgebot sei nicht ausreichend gewesen, um die Wahlkampfveranstaltung zu schützen. (AFP/jW)