Chinas Präsident Xi telefoniert mit Merkel

Beijing. Chinas Staatschef Xi Jinping hat in einem Telefonat mit Bundeskanzlerin Angela Merkel seine Hoffnung auf einen Ausbau der Zusammenarbeit mit der BRD und der Europäischen Union ausgedrückt. Vor dem Hintergrund einer immer aggressiveren Haltung des Westens sagte Chinas Präsident nach Angaben der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua in dem Gespräch am Mittwoch, für die Beziehungen zwischen China und der EU sehe er »neue Möglichkeiten und verschiedene Herausforderungen«. Der Schlüssel sei aber, entschieden einen Kurs einzuschlagen, der sich an einer strategischen Perspektive und gegenseitigem Respekt orientiere und Einmischung ausschließe. (dpa/jW)