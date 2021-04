Vermisstensuche nach Zyklon in Indonesien

Jakarta. Nach den Sturzfluten und Erdrutschen auf verschiedenen Inseln in Ostindonesien suchen Einsatzkräfte weiter nach Dutzenden Vermissten. Suchtrupps und Helfer würden am Mittwoch auch von anderen Inseln wie Sulawesi, Bali und Flores mit Frachtmaschinen in die betroffene Region geflogen, sagte der Sprecher der Nationalen Katastrophenschutzbehörde, Raditya Djati. Fast 130 Menschen waren am Wochenende ums Leben gekommen, nachdem der Zyklon »Seroja« die Provinz Ostnusa-Tenggara heimgesucht hatte. 74 weitere werden den Behörden zufolge immer noch vermisst. (dpa/jW)