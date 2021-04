Iran: Anklage wegen Flugzeugabschuss

Teheran. Mehr als ein Jahr nach dem Abschuss einer ukrainischen Passagiermaschine im Iran hat ein Militärgericht Anklage gegen zehn Offiziere erhoben. Das berichtete die iranische Nachrichtenagentur ISNA am Dienstag. Dem Staatsanwalt zufolge werde bald ein Urteil im Prozess erwartet. Die ukrainische Boeing-Maschine war am 8. Januar 2020 irrtümlich kurz nach dem Start in Teheran von der iranischen Luftabwehr abgeschossen worden. Alle 176 Insassen wurden dabei getötet. (dpa/jW)