Bangladesch: Proteste gegen Lockdown

Dhaka. Bei Protesten gegen einen einwöchigen Lockdown in Bangladesch ist mindestens ein Demonstrant getötet worden, wie dpa am Dienstag berichtete. Am Montag waren Hunderte Händler auf die Straßen der Hauptstadt Dhaka gezogen. Sie forderten, ihre Läden unter Auflagen wieder öffnen zu dürfen. Nach Polizeiangaben hatte sich ein Gerücht verbreitet, dass Behördenmitarbeiter beim Überprüfen der Coronamaßnahmen einen Mann geschlagen hätten. Am Abend seien dann Tausende Protestierende mit Stöcken zusammengekommen, hätten Behördenbüros beschädigt und angezündet. Die Polizei habe mit Schüssen und Tränengas reagiert, etliche Menschen wurden verletzt. (dpa/jW)