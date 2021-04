Irische Datenschützer untersuchen Facebook-Leak

Dublin. Die jüngste Veröffentlichung der Profilangaben von mehr als einer halben Milliarde Facebook-Nutzern durch Hacker ruft die in Europa zuständige irische Datenschutzbehörde auf den Plan. Die wolle nun mehr darüber in Erfahrung bringen, teilte sie am Dienstag mit. Facebook habe die Behörde nicht von sich aus informiert. Am Wochenende waren E-Mail-Adressen und Telefonnummern sowie auch Geburtsdatum und Wohnort von rund 533 Millionen Nutzern ins Netz gestellt worden. Facebook zufolge waren es alte Daten, die abgegriffen worden seien, bevor das Onlinenetzwerk 2019 die technische Möglichkeit dafür abgestellt habe. (dpa/jW)