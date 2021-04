Kosovo: Neue Präsidentin gewählt

Pristina. Im Kosovo ist Vjosa Osmani zur Präsidentin gewählt worden. Mit 71 Stimmen der 82 anwesenden Abgeordneten des Parlaments in Pristina habe sie die Wahl gewonnen, erklärte Parlamentspräsident Glauk Konjufca am Sonntag abend. Am Sonnabend war die Wahl noch am Boykott der Opposition gescheitert, bei einem erneuten Scheitern hätten abermals vorgezogene Neuwahlen gedroht. Der Abstimmung am Sonntag blieben 38 der 120 Abgeordneten fern. Osmani reichte im dritten Wahlgang aber eine einfache Mehrheit. (AFP/jW)