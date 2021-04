Südwest-Grüne setzen Koalition mit CDU fort

Stuttgart. Drei Wochen nach der Landtagswahl haben Grüne und CDU in Baden-Württemberg die Weichen für eine Wiederauflage ihrer Koalition gestellt. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Bündnis 90/Die Grünen) und CDU-Landeschef Thomas Strobl behaupteten am Wochenende nach dem letzten Sondierungsgespräch in Stuttgart, sie wollten Baden-Württemberg zum führenden »Klimaschutzland« machen. Die Koalitionsverhandlungen sollen kommenden Donnerstag beginnen. Am 12. Mai will sich der 72jährige Kretschmann zum dritten Mal zum Regierungschef wählen lassen. (dpa/jW)