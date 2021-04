Pro Asyl warnt vor Sammelabschiebung

Berlin. Die Nichtregierungsorganisation Pro Asyl warnt vor einer offenbar für diesen Mittwoch geplanten Sammelabschiebung nach Afghanistan und wies am Montag in Berlin darauf hin, dass »sich die ohnehin desaströse Sicherheitslage in Afghanistan in jüngster Zeit verschärft hat«. Der Abschiebeflug sei von Berlin-Schönefeld aus geplant. Pro Asyl forderte, derartige Flüge generell zu beenden. (AFP/jW)