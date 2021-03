Erwerbslosigkeit weiter auf hohem Niveau

Nürnberg. Die offizielle Zahl der Erwerbslosen in Deutschland ist im März im Vergleich zum Februar um 77.000 zurückgegangen. Insgesamt waren im März 2,827 Millionen Menschen ohne Job, 492.000 mehr als zur gleichen Zeit des Vorjahres, teilte die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Mittwoch in Nürnberg mit. Die Arbeitslosenquote betrug 6,2 Prozent. »So erfreulich der leichte saisonbedingte Aufschwung auf dem Arbeitsmarkt ist – es sind immer noch eine halbe Million Menschen mehr arbeitslos als vor einem Jahr«, betonte Sabine Zimmermann, arbeitsmarktpolitische Sprecherin der Linke-Bundestagsfraktion, den BA-Bericht. (dpa/jW)