Rotlicht: Regime-Change

ANDREW KRAVCHENKO/EPA/DPA Deutsche Interessen durchboxen: Guido Westerwelle mit den Klitschko-Brüdern in Kiew (4.12.2013)

Regime-Changes, von außen geförderte oder sogar organisierte Umstürze in fremden Ländern, sind so alt wie die Staatenwelt. Schon die Bibel berichtet von Fällen, in denen babylonische Herrscher Könige von Judäa, die sie für unzuverlässig hielten, durch ihnen genehmere Machthaber ersetzt haben sollen. Der Politikwissenschaftler John M. Owen hat versucht, die offen betriebenen Regime-Changes in Europa zwischen 1510 und 1815 zu zählen – er kam auf insgesamt 122. Queen Elizabeth I. soll alleine von 1570 bis 1590 mindestens 20 verdeckte Versuche überstanden haben, sie vom Thron zu holen. Für die Zeit von 1816 bis in die frühen 2000er Jahre haben Historiker über 100 Staats- und Regierungschefs aufgelistet, die von fremden Staaten aus ihrem Amt entfernt wurden. 24 dieser Fälle gingen in den Jahren des Kalten Kriegs auf das Konto der USA. Und dabei sind die verdeckt oder indirekt betriebenen Umstürze ebensowenig eingerechnet wie die Umsturzversuche, die misslangen.

Regime-Change-Weltmeister sind bereits seit vielen Jahrzehnten eindeutig die Vereinigten Staaten. Ihre ersten Umsturzerfahrungen sammelten sie im 19. Jahrhundert, etwa im Januar 1893, als sie maßgeblich am Sturz von Königin Lili’uokalani von Hawaii beteiligt waren. Ziel war weniger die offiziell angestrebte Demokratisierung des Inselstaats als vielmehr seine Vorbereitung auf die 1898 von den USA vollzogene Annexion. Berüchtigt sind die zahllosen von Washington betriebenen Regime-Changes in Lateinamerika, die sich durch das gesamte 20. Jahrhundert zogen, meist linke Regierungen stürzten oder zu stürzen versuchten und bis heute nicht beendet wurden; betroffen von diesen Ambitionen sind zur Zeit vor allem Venezuela, Kuba und Bolivien. Freilich versuchen sich auch andere Staaten, sofern sie stark genug sind, an Regime-Changes in Ländern, die sich ihren Interessen widersetzen. Ein Beispiel bietet Deutschland, das besonders in Osteuropa, im Südkaukasus und in Zentralasien mit den sogenannten Farbenrevolutionen Umstürze und Umsturzversuche gefördert hat und bis heute fördert, aktuell etwa in Belarus.

Regime-Change kann jedoch nur dann wirklich gelingen, wenn er von einheimischen Kräften unterstützt und mitgetragen, am besten sogar eigenständig angestrebt wird. Um einheimische Kräfte zu fördern, sie zum Umsturz anzustacheln und ihnen während der Tat zur Seite zu stehen, haben die westlichen Mächte eine ausgefeilte Methodik entwickelt, die von praktischem Beistand jeglicher Art etwa durch Auslandsstiftungen über kontinuierliche Milieupflege mit Hilfe von Auslandsmedien bis zu unmittelbarem politischem Beistand reicht: Der damalige deutsche Außenminister Guido Westerwelle marschierte Ende 2013 demonstrativ durch die protestierende Menge auf dem Kiewer Maidan, während Berlin auf die ukrainische Regierung starken Druck ausübte. Das Regime-Change-Instrumentarium reicht dabei weit über eine direkte Unterstützung für einheimische Oppositionskräfte hinaus, umfasst auf der einen Seite geheimdienstliche Aktivitäten, auf der anderen Seite Sanktionen aller Art.

Last but not least: Regime-Change kann schiefgehen. Umsturzversuche können scheitern; und auch wenn sie zunächst zu gelingen scheinen, ist aus Sicht der umstürzenden Mächte nicht alles geritzt. Dass die USA 1953 den iranischen Premierminister Mohammad Mossadegh entmachteten, erwies sich auf lange Sicht als kontraproduktiv, denn es schuf letztlich Voraussetzungen für den islamistischen Umsturz von 1979, mit dem der Westen seinen Einfluss in Teheran weitestgehend verlor. Davon abgesehen riskiert, wer in fremden Ländern oppositionelle Kräfte gegen die Regierung aufwiegelt, eine unkontrollierbare Konflikteskalation. Historiker wollen berechnet haben, dass ein Regime-Change das Risiko eines Bürgerkriegs im Zielland um den Faktor acht erhöht. Auch wenn die Zahl merkwürdig anmutet: Die Gefahr, die sie beziffert, liegt – man denke nur an Syrien – auf der Hand.