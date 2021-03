Biker gegen Broker

Jörg Carstensen/dpa Streikbereite Fahrer dämpfen die Erwartungen von Aktionären

Am Mittwoch will der britische Lieferservice Deliveroo an der Börse in London einsteigen. Die Independent Workers’ Union of Great Britain (IWGB) hat für diesen Tag einen Streik der Fahrer angekündigt. Sie wollen mehr Lohn und bessere Arbeitsbedingungen. Deliveroo dämpfte Anfang der Woche deshalb die Erwartungen der Anleger. Die IPO-Bewertung könnte um bis zu 1,1 Milliarden Euro sinken.

»In Deliveroo zu investieren bedeutet, sich mit dem ausbeuterischen und instabilen Geschäftsmodell zu verbinden«, zitierte Reuters am Sonntag den IWGB-Vorsitzenden Alex Marshall. Das sehen einige große Vermögensverwalter in London offenbar genauso und wollen die Deliveroo-Aktie links liegen lassen. Die Investmentfirma »Eden Tree« gab am Montag bekannt, das sie den Börsengang boykottieren werde. Deliveroo behandele die Mitarbeiter »hauptsächlich als verfügbares Vermögen – was genau das Gegenteil eines nachhaltigen Geschäftsmodells ist«, sagte ein Sprecher am Montag dem britischen Guardian.

Immer mehr Investmentfonds legen Wert auf nachhaltiges, klimaneutrales Wirtschaften und bevorzugen Unternehmen, die es mit der sozialen Verantwortung ernst meinen. »Das würde bedeuten, dass etwa einige Fonds laut ihren Richtlinien nicht in die neue Aktie investieren dürfen«, schrieb das Handelsblatt am Montag. Der Versicherer Aviva wies darauf hin, dass der Mangel an Rechten für die Fahrer ein Anlagerisiko sei. Das Unternehmen könne möglicherweise von einem Gericht gezwungen werden, sein Geschäftsmodell zu ändern, das darauf basiert, die Fahrer als selbständige Subunternehmer zu beschäftigen.

Ein britisches Gericht hatte die Selbständigkeit der Fahrer bestätigt. In einem Prozess hatten die Richter 2018 mit dieser Begründung die Forderung der IWGB zurückgewiesen, den Deliveroo-Fahrern den britischen Mindestlohn zu zahlen. Im Moment erhalten die Fahrer unterm Strich deutlich weniger, wie eine gemeinsame Recherche der Gewerkschaft und des Bureau of Investigative Journalism ergab. Es sind im Schnitt nur rund 2,30 Euro pro Stunde. Das machten die Fahrer am Sonntag bei einer ersten Protestaktion deutlich, wie der Guardian am Montag berichtete.

Das 2018 gefällte Urteil ist allerdings nicht in Stein gemeißelt. Das nicht weniger arbeiterfeindliche Fahrdienstunternehmen Uber verlor vor kurzem einen Prozess vor dem britischen Obersten Gerichtshof. Es muss seine Fahrer nun als Angestellte beschäftigen und den Mindestlohn zahlen – allerdings nur, während sie unterwegs sind. »Da Wartezeiten nicht bezahlt werden, dürften sich die Mehrkosten in engen Grenzen halten«, schrieb das Handelsblatt am 17. März. Trotzdem: »Das stärkt die Bedenken von potentiellen Investoren, dass auch Deliveroo gezwungen werden könnte, seinen Fahrern beispielsweise Urlaubsgeld zu zahlen«, so die Wirtschaftszeitung.

Deliveroo ist der Ansicht, die IWGB repräsentiere nicht die überwiegende Mehrheit der Fahrer. Das Unternehmen sei bei den Fahrern in Großbritannien so beliebt wie nie zuvor. »Tausende bewerben sich jede Woche um eine Zusammenarbeit mit uns, was die starke Nachfrage nach unserem On-Demand-Modell widerspiegelt«, sagte eine Unternehmenssprecherin gegenüber Reuters.

Das dürfte aber auch an den wenigen Möglichkeiten liegen, die zum Beispiel Studierende während der Pandemie noch haben, um Geld zu verdienen, jetzt wo die üblichen Jobs in Pubs und Restaurants wegfallen. Deliveroo profitiert also nicht nur – wie alle Lieferdienste – davon, dass die Restaurants seit vielen Wochen geschlossen haben, sondern greift teilweise auch noch deren ehemalige Beschäftigten ab. Deliveroo liefert in der Pandemie mit seinen eigenen Fahrern vor allem Essen aus Restaurants aus, die vor Corona keine Außerhauslieferung angeboten hatten.

Der Börsenstart des Konzerns wird trotz aller Kritik wohl der größte sein seit dem des Bergbaukonzerns Glencore 2011. Allerdings: »Das erwartete Spektakel bleibt aus«, wie das niederländische NRC Handelsblad am Dienstag titelte.