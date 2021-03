Proteste bei Helios-Kliniken

Berlin. Vor der dritten Runde der Tarifverhandlungen beim kommerziellen Klinikbetreiber Helios machten Beschäftigte am Dienstag mit Protesten auf ihre Arbeitssituation aufmerksam. Sie forderten ein deutlich verbessertes Angebot und wiesen Versuche des Konzerns zurück, Profite auf Kosten der Beschäftigten in den Krankenhäusern zu steigern. Die Kovorsitzende der Partei Die Linke, Janine Wissler, sagte am Montag: »Helios’ ›Angebot‹ an die Beschäftigten ist nichts anderes als eine Reallohnkürzung.« Die Verhandlungen für die rund 21.000 nichtärztlichen Beschäftigten der 34 Kliniken im Geltungsbereich des Helios-Konzerntarifvertrags werden diesen Mittwoch fortgesetzt. (jW)