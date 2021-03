Altenpflegetarif: Verdi übt weiter Druck aus

Berlin. Die Gewerkschaft Verdi hat am Dienstag einen offenen Brief an die arbeitsrechtlichen Kommissionen von Caritas und Diakonie geschickt. Darin fordert sie die zwei Verbände erneut auf, über die bundesweite Erstreckung des zwischen der Gewerkschaft und dem Unternehmerverband BVAP ausgehandelten Tarifvertrags Altenpflege zu beraten. »Helfen Sie, den Weg frei zu machen, dass der Tarifvertrag bundesweit erstreckt werden kann. Das ist der einzige Wege, um kurzfristig bessere Mindestarbeitsbedingungen in der Altenpflege zu schaffen«, heißt es in dem Schreiben. (jW)