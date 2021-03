Warnstreiks nach Ostern in Fleischindustrie

Hamburg. Nach den vorerst ergebnislosen Verhandlungen für einen flächendeckenden Tarifvertrag in der deutschen Fleischindustrie kündigt die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) Warnstreiks nach Ostern an. Das sagte ein NGG-Sprecher am Dienstag gegenüber dpa. Am Montag abend war die dritte Verhandlungsrunde in Hamburg ohne Ergebnis und ohne einen neuen Termin beendet worden. Die Gewerkschaft war mit einer Forderung nach einem dreistufigen Mindestlohntarifvertrag für die rund 160.000 Beschäftigen der Branche in die Gespräche gegangen. (dpa/jW)