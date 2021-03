»Maskenaffäre«: CDU-Politiker kandidiert nicht

Berlin. Die Affäre um Geschäfte mit Schutzmasken hat nun auch im Berliner CDU-Landesverband Konsequenzen. Der CDU-Politiker Niels Korte aus dem Bezirk Treptow-Köpenick verzichtet laut einer Erklärung von Montag abend auf eine Kandidatur für den Bundestag. Er werde weder als Direktkandidat noch auf der Landesliste antreten. Ein Bericht der Welt hatte das frühere Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses zuvor mit einem Schutzmaskengeschäft im April 2020 in Verbindung gebracht. CDU-Generalsekretär Stefan Evers erklärte am Dienstag, Korte habe sich »weder als Unternehmer noch als Mitglied der Partei Vorwürfe zu machen«, handele vor dem Hintergrund der Berichterstattung aber nun in Verantwortung für die Partei. (dpa/AFP/jW)