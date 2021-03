Hamburg: »Querdenker« zum Verdachtsfall erklärt

Hamburg. Das Landesamt für Verfassungsschutz in Hamburg stuft die Gruppierung »Querdenken 40« als Verdachtsfall ein. Das berichtete der Spiegel am Dienstag mit Verweis auf eine Mitteilung von Innensenator Andy Grote (SPD). Dadurch kann der Hamburger Ableger der »Querdenker«-Bewegung auch mit geheimdienstlichen Mitteln überwacht werden. Das Landesamt in Baden-Württemberg hatte die »Querdenker« bereits im Dezember zum Beobachtungsobjekt erklärt, Mitte März folgte Bayern. Die Hansestadt stuft auch die ähnlich ausgerichtete Gruppierung »Hamburg steht auf« als Verdachtsfall ein. (jW)