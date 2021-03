Medienbericht: Mängel am Bau bei »Stuttgart 21«

Mainz. Für die insgesamt 60 Tunnelkilometer des Bahnprojekts »Stuttgart 21« ist die Evakuierung von Fahrgästen bei einem Brand nicht digital simuliert worden, berichtete tagesschau.de am Dienstag. Das gehe aus einem Schreiben von Anwälten der Deutsche Bahn AG an das Eisenbahnbundesamt hervor, das dem ARD-Team von »Report Mainz« vorliege. Außerdem seien Fahrgäste, die in ihrer Mobilität beeinträchtigt sind, bei der Simulation nicht berücksichtigt worden. Das betreffe vor allem Familien mit Kindern, ältere und behinderte Menschen. Deshalb sei die von der Bahn genannten Evakuierungszeit nicht realistisch, so eine Brandschutzexpertin. (jW)