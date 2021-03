Impfungen mit Astra-Zeneca erneut ausgesetzt

Berlin. Vielerorts wurden am Dienstag Impfungen gegen Coronavirusinfektionen mit dem Astra-Zeneca-Präparat für Menschen unter 60 Jahren ausgesetzt, da es zu weiteren Fällen von Hirnvenenthrombosen gekommen sei. In Berlin gab dies Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) bekannt. Brandenburg gab die Aussetzung von Impfungen mit Astra-Zeneca bei Menschen im Alter unter 60 Jahren bekannt. In Nordhrein-Westfalen sprachen sich fünf Unikliniken für einen Impfstopp aus. Erst kürzlich waren Impfungen mit dem Präparat vorübergehend unterbrochen worden. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) berieten sich mit den Regierungschefs der Länder. Für Astra-Zeneca deutete sich eine geänderte Altersempfehlung der Ständigen Impfkommission an.(dpa/jW)