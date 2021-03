Nachschlag: »Ostzonales Paradebeispiel«

imago stock&people Kongeniale Verfilmung: Werner Peters in seiner Rolle als Diederich Heßling in Wolfgang Staudtes Verfilmung von »Der Untertan«

»Diederich Heßling war ein weiches Kind, das am liebsten träumte, sich vor allem fürchtete und viel an den Ohren litt.« Heinrich Manns genialer Roman »Der Untertan« beginnt mit diesen berühmten ersten Worten. Die nicht minder eindrucksvolle Defa-Verfilmung von Wolfgang Staudte aus dem Jahr 1951 ist derzeit in der ZDF-Mediathek verfügbar. Der Streifen ist so gut, dass er in der BRD lange gar nicht gezeigt werden durfte. In einer Rezension des Spiegels hieß es im Dezember 1951 zu dem Film: »›Der Untertan‹ ist ein Paradebeispiel ostzonaler Filmpolitik: Man lässt einen politischen Kindskopf wie den verwirrten Pazifisten Staudte einen scheinbar unpolitischen Film drehen, der aber geeignet ist, in der westlichen Welt Stimmung gegen Deutschland und damit gegen die Aufrüstung der Bundesrepublik zu machen.« Ganz offensichtlich hatte Heinrich Mann die Rechte aus gutem Grund an die Defa übertragen. Den Film konnte er aber leider nicht mehr sehen, er starb 1950. (mik)