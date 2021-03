Blase geplatzt

Mark Lennihan/AP/dpa Für Broker an der Wall Street kommen wieder schlechtere Zeiten

Die nächste Finanzkrise kündigt sich an. Am Montag warnten die Großbanken Credit Suisse aus der Schweiz und die japanische Nomura ihre Aktionäre vor Verlusten in Milliardenhöhe. Die beiden Finanzinstitute müssten hohe Summen abschreiben, die sie in einem US-Hedgefonds angelegt hatten. Zwar nannten die Banken am Montag nicht den Namen des Fonds. Medienberichten zufolge dürfte es sich aber um Archegos Capital des Managers Bill Hwang handeln. Der Fonds sei kollabiert und habe im großen Stil Aktien von US-Medienkonzernen und chinesischen Technologieunternehmen auf den Markt geworfen, berichtete die Financial Times am Freitag. Die Werte der betroffenen Papiere schmolzen um 35 Milliarden Dollar (29 Milliarden Euro).

Bei den US-Fernsehkonglomeraten ViacomCBS und Discovery Inc., die Archegos Capital im Portfolio hielt, kam es am Freitag zu Kurskorrekturen. Der Aktienkurs der beiden Sender hatte sich seit Oktober 2020 fast vervierfacht. Die Börsenhausse konnte nicht ewig so weitergehen – soviel glotzen kann man nicht mal während der Coronapandemie. Die chinesischen Aktien fielen, weil Beijing den Markt neu sortiert. Präsident Xi Jinping hatte Mitte März angekündigt, dass die Regulierungsbehörden gegen Plattformunternehmen vorgehen werden, die zuviel Macht und Daten angehäuft haben. Die Onlineriesen Alibaba und Tencent hatten daraufhin hohe Kursverluste zu verbuchen. Am Freitag stürzten die Anteilsscheine der Online­lernportale GSX, Tal Education und New Oriental an der New Yorker Börse um jeweils fast 20 Prozent, nachdem die chinesische Regierung bekanntgegeben hatte, dass das Internetangebot nicht mehr von Schülern unter sechs Jahren genutzt und keine Werbung mehr im chinesischen Staatsfernsehen gezeigt werden dürfe. GSX war schon länger Ziel von Shortsellern, unter anderen hatte der berüchtigte US-Fonds Muddy Waters um Investor Carson Block auf sinkende Kurse gewettet. Zum großen Kladderadatsch kam es Montag, weil Archegos Capital die Aktien aus China und den USA mit Derivaten abgesichert hatte, in denen schuldenfinanzierte Schrottpapiere »Leveraged Swaps« an Kunden weitergereicht wurden. Der Fonds kam den Margenforderungen der Banken nicht mehr nach.

Nomura warnte am Montag, dass bei Transaktionen der US-Tochtergesellschaft Schäden von zwei Milliarden Dollar entstanden sein könnten. Der Aktienkurs fiel daraufhin so stark wie seit der Finanzkrise von 2008 nicht mehr. Bis zum Börsenschluss sackte die Aktie um 16,3 Prozent auf 603 Yen ab. Die Credit Suisse erklärte, es sei noch verfrüht, die Höhe des Verlustes zu beziffern. Er könne aber »sehr bedeutend und wesentlich für unsere Ergebnisse des ersten Quartals sein«.

Die Geldhäuser gehen gerne ins Risiko. Bereits im Mai 2016 hatte Nomura bekanntgeben müssen, dass sie ihren bisher größten Verlust in der Geschichte durch einen »inkompetenten« einzelnen Kunden erlitten hatte. Die damals verlorenen 40 Millionen Dollar waren im Vergleich zum Montag Peanuts. Auch die Credit Suisse ist kein Kind von Traurigkeit. Das Geldhaus hatte bereits sogenannte Lieferkettenfinanzierungsfonds aufgelegt, die mit der Pleite der Greensill-Bank (siehe jW vom 5. März) und den Zahlungsschwierigkeiten des britisch-indischen Stahlunternehmers Sanjeev Gupta in Schieflage geraten waren. Auch hier droht der Verlust in die Milliarden zu gehen. Die Schweizer Finanzaufsicht Finma prüft bereits, ob wegen der Verwicklung in den Greensill-Skandal mehr zusätzliches Kapital bereitgehalten werden muss.

Ob aus dem Platzen der Blase ein großer Crash wird, bleibt abzuwarten. Gegen einen Zusammenbruch wetten wollen immer weniger. Laut den Finanzanalysten von markets.com, gibt es immer mehr ungewöhnliche Handelsaktivitäten bei einigen Aktien. Das Ganze sei vor allem ein Problem und ein Symptom überschüssiger Liquidität. So hatten die Kurse einiger der chinesischen Aktien, die am Freitag verkauft wurden, zum Handelsschluss wieder deutlich zugelegt. Die Brokerberater von Miller Tabak sagten dem Portal Marketbeat.com Ende Dezember, der Fremdkapitaleinsatz im System sei auf Rekordhöhe. Müssten noch mehr kreditfinanzierte Transaktionen abgebaut werden, könnten »die Dinge etwas hässlich« werden.