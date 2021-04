Borisow trifft Díaz-Canel in Havanna

Havanna. Russlands Vizepremierminister Juri Borisow hat am Donnerstag (Ortszeit) Kubas Staatspräsident Miguel Díaz-Canel in Havanna getroffen. Während des Gesprächs sei es laut dem Büro des Vizepremiers um »Angelegenheiten bilateraler Kooperation« gegangen, wie die russische Nachrichtenagentur TASS meldete. Borisow ist derzeit im Rahmen eines Treffens der russisch-kubanischen zwischenstaatlichen Kommission für Handel und wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit zu Besuch in Havanna. (jW)