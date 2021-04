Conte will neue »Fünf-Sterne-Bewegung«

Rom. Italiens Expremierminister Giuseppe Conte will knapp drei Monate nach dem Zerfall seines Regierungsbündnisses die »Fünf-Sterne-Bewegung« neu gründen. Er habe sich auf Drängen vieler, angefangen bei Parteigründer Giuseppe »Beppe« Grillo, dazu entschieden, diese Herausforderung zu wagen, sagte der 56jährige am späten Donnerstag abend. Der parteilose Exchef des im Januar zerfallenen »Mitte-links«-Bündnisses hat nach eigenen Angaben in den vergangenen Wochen Vorschläge ausgearbeitet und will nach Ostern in mehreren Treffen weitere Ideen sammeln. (dpa/jW)