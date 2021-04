Bangladesch: Feuer neben Flüchtlingslager

Dhaka. Bei einem Feuer in einem Markt in der Nähe eines großen Lagers für Rohingya in Bangladesch sind mindestens drei Flüchtlinge ums Leben gekommen. Die Männer zwischen 20 und 25 Jahren hatten vermutlich in dem Kleiderladen, in dem sie gearbeitet hatten, geschlafen, als der Brand vor der Dämmerung ausbrach, wie ein Feuerwehrsprecher der Deutschen Presseagentur am Freitag mitteilte. Ihr Laden sowie 19 weitere seien von den Flammen zerstört worden. Ein Problem mit der Elektrik könnte das Feuer ausgelöst haben. (dpa/jW)