Ein Toast auf die Unschuld

imago images/Everett Collection Wo ist sie nun, die »reine Wahrheit«? (Szene aus »Foreign Correspondent«)

»Es ist ein Film mit sehr vielen Ideen«, sagte Alfred Hitchcock im Interview mit Francois Truffaut über »Foreign Correspondent« (»Der Auslandskorrespondent«, 1940). Es war nach »Rebecca« sein zweiter Film in den USA und höchste Zeit, einen Kriegspropagandafilm zu machen. Schließlich wurden in seiner englischen Heimat bereits die Vorwürfe laut, Hitchcock wäre von seinen vaterländischen Pflichten gleichsam desertiert. Er machte also einen Film über eine Nazispionageverschwörung, freie Presse und Demokratie sowie die recht fließenden Grenzen zwischen Nachricht und Nachrichtendienst.

Er beginnt mit der Ansicht eines Verlagshauses und der (buchstäblichen) Taufe eines Auslandskorrespondenten. Zuvor gab es vor dem Hintergrund eines sich drehenden Globus am Ende der Titelsequenz eine unmissverständliche Widmung: »Für all die Unerschrockenen, die sich übers Meer begaben, um die Augen und Ohren Amerikas zu sein (…) Für all die unverhohlen Sprechenden (fortright ones), die frühzeitig die Wolken des Krieges aufziehen sahen, während wir daheim noch Regenbogen gesehen hatten (…) den Auslandskorrespondenten ist dieser Film gewidmet«.

Das Pathos des propagandistischen Wetterberichts lässt das Schlimmste befürchten. Statt dessen aber setzt es sarkastische Skepsis, puren Klamauk.

Der Globus der Titelsequenz thront auf dem modellhaft mächtigen Gebäude einer fiktiven Zeitung, dem New York Morning Globe. Die Kamera stiehlt sich durchs Fenster in eines der Redaktionsbüros. Am Schreibtisch sitzt, distinguiert und benickelbrillt, der Redakteur der Außenpolitik, ihm zur Seite ein älteres Faktotum mit Schirmkappe und Bleistift, die Karikatur eines Journalisten der hemdsärmligen Druckerschwärzeschule, direkt am Ticker.

»What’s new?« fragt der Redakteur. »Same old daily bunkeroo« (eine vergessene Redewendung, der übliche Unsinn, freundliche Verballhornung von »bunk«, »Blödsinn«), antwortet das Faktotum. Prompt wird der Redakteur zum obersten Boss, dem Herausgeber gerufen – er heißt nicht umsonst Powers. Der will die Meldungen aus Europa umgehend begutachten, »that foreign stuff«.

Im Chefbüro werden der Redakteur und seine gesamte Abteilung schwer gescholten. In der Tat sind deren Analysen nicht übermäßig vorausschauend. Ein Blick auf das frisch eingetroffene Telegramm aus London beweist es: »Nach Angabe hochrangiger Offizieller besteht in diesem Jahr keinerlei Chance auf einen Kriegsausbruch.« Das Telegramm ist auf den 19. August 1939 datiert.

Der Herausgeber verliert sichtlich die Geduld. Er spuckt das magische Wort »Auslandskorrespondent« aus wie eine Beleidigung, mit maximaler Verachtung. »Sie machen mich krank. Sie machen mich alle krank. Europa steht kurz vor der Explosion und alles, was ich aus meinen Korrespondenten rausquetschen kann, sind Ratespiele. Ich könnte mit einem Blick in eine Kristallkugel mehr erfahren. Ich will Tatsachen! – I want some facts!«

»Beispielsweise?«, fragt der Redakteur.

»Jederart Tatsache.«

Der Redakteur schlägt vor, ihn persönlich zwecks Aufklärung der Faktenlage nach Europa zu schicken.

»Sie? Haben Sie nicht ein Buch über Ökonomie oder sowas veröffentlicht – ›Die Dämmerung des Feudalismus‹?«

»Ja, und es ist hervorragend aufgenommen worden.«

»Nicht von mir! Ich will keine Ökonomen mehr, keine Weisen und Orakel, die in ihren Telegrammen schwadronieren. Ich brauche einen Reporter, einen, der keinen Unterschied zwischen einem Ismus und einem Känguruh kennt, einen guten, ehrlichen Polizeireporter (crime reporter). Das ist, was der Globe braucht. Das ist, was Europa braucht. Denn da braut sich ein Verbrechen auf diesem verteufelten Kontinent zusammen. – There’s a crime hatching on that bedeviled continent.«

Und so schlägt die Stunde von Joel McCrea, als Johnny Jones, ein plebejischer Gerichtsreporter, der in der Klemme steckt, weil er im Rahmen seiner Recherchen einen Polizisten verprügelt hat. Doch der x-Beliebige, die Verkörperung des uramerikanischen, unschuldigen Tölpels mit Common Sense, ist noch zu ungeschliffen, um unter einer (fadenscheinigen) Elite von Diplomaten, Verschwörern, Spionen als einer der ihren durchgehen zu können. Er bekommt im Schnellverfahren eine neue Identität verpasst und wird in Huntley Haverstock umbenannt. Zufällig hat sich – in Gestalt von Herbert Marshall – bereits einer der fadenscheinigen Elitediplomaten in die Chefetage eingeschlichen: »Ist es nicht aufregend, bei der Taufe eines amerikanischen Zeitungskorrespondenten dabei zu sein«, sagt er. »Wir sollten den Anlass mit einer Flasche Champagner begießen.«

Die Unschuld ist von jeher eine propagandistische Waffe gewesen. Die große amerikanische Unschuld vom Zweiten Weltkrieg bis Syrien. Die Unschuld des Antiintellektualismus, die von der Figur des investigativen Reporters verkörpert wird, der keinen Unterschied zwischen einer Ideologie und einem Känguruh erkennen darf.

Allerdings dürfte Hitchcocks Ironie sowohl Verschwörer als auch die ­Freunde der unschuldigen, »reinen« Tatsachen, (die »Faktenchecker«) gleichermaßen enttäuschen. Die »Tatsachen« in »Foreign Correspondent« sind entweder bedeutungslos oder opak.

Im Interview mit Truffaut ist es gerade dieser Film, an dessen Beispiel er sein berüchtigtes Konzept des »MacGuffin« – des reinen Vorwands, der Lücke, des leeren Zeichens – erläutert. Sein ein wenig ungerecht generalisierendes literarisches Beispiel sind »die geraubten Festungspläne« in den afghanischen Abenteuergeschichten von Rudyard Kipling. Analog dazu bedeutet die Geheimklausel in einem ominösen diplomatischen Dokument im Plot von »Foreign Correspondent«, wie Hitchcock nachdrücklich mehrfach betont, »absolut nichts«, »ab-so-lu-te-ly nothing« – und er macht sich über Drehbuchautoren wie Kritiker lustig, die stets nach der »Wahrheit« des Geheimnisses suchen.

Die beiden berühmtesten Szenen des Films wiederum zeigen zwei andere Arten von Tatsachen. Zum einen das verschlüsselte, »das widernatürliche Objekt«, wie es der Kritiker Pascal Bonitzer in seinem berühmten Essay in Cahiers du cinéma über den »Suspense bei Hitchcock« genannt hat: Auf freiem Feld in den Niederlanden bemerkt der Reporter, dass sich die Windmühlenflügel gegen die Windrichtung drehen, um Signale an feindliche Flugzeuge zu senden.

Im anderen Fall wird er direkter Augenzeuge eines Attentats, wobei sich der Schütze als Fotoreporter ausgibt und die Schusswaffe hinter der Kamera versteckt. Der Attentäter taucht unter in einer Menge aus Mänteln und Regenschirmen, es regnet in Strömen. Der Blick des Reporters ist die Totale auf die Wand der dunklen Regenschirme. Nichts anderes als die Opazität der zum Greifen nahen Tatsachen.

Man sieht nie nichts. Man sieht Windmühlen, deren Flügel sich offenbar in die falsche Richtung drehen. Man sieht eine Wand aus schwarzen Regenschirmen, die zunächst keine Unterscheidung, keine Aufdeckung zulassen. Man sieht immer nur diese opake Wand der »Unschuld«.