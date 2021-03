Herumtrampeln in der Klickfarm

imago images/mmaxer Verschlüsselt: Eigentlich brauchen Bitcoins ja keinen Tresor ...

Heute würde Bertolt Brecht vielleicht nicht mehr fragen: »Was ist ein Überfall auf eine Bank gegen die Gründung einer Bank?«, sondern: »Was ist die Gründung einer Bank gegen die Gründung einer Währung?« Und die nächste Frage: Was passiert, wenn die digitale Schütte die ganze Welt in den Abgrund zu reißen droht?

Um genau das zu verhindern, schickt Autor Tom Hillenbrand in dem Thriller »Montecrypto« seinen Privatschnüffler Ed Dante in die Spur. Engagiert wird Dante, ein arbeitsloser Investmentbanker, von der Schwester des mehrfachen Bitcoin-Milliardärs Greg Hollister, der plötzlich von der Bildfläche verschwunden ist. Ein paar Tage nachdem Dante seine Ermittlung begonnen hat, werden die Trümmer von Hollisters Flugzeug im Golf von Mexiko gefunden, dazu: Hollisters kleiner Finger. Für eine digitalisierte Gerichtsmedizin ausreichend Gewebe, um Hollister für tot zu erklären. Zur gleichen Zeit erscheinen im Netz Videobotschaften des durchgeknallten Multis, die verschlüsselte Hinweise über den Aufbewahrungsort eines gigantischen Schatzes in Schildkrötentalern enthalten, einer von Hollister kreierten Cyberwährung. Tausende von plattfüßigen Kids stürzen aus ihren Kinderzimmern, um sich an der globalen Suche zu beteiligen.

Um seinen hauchdünnen Vorsprung zu behaupten, verbündet sich Ed Dante mit einer EDV-versierten Bloggerin, die zum Beispiel darauf acht gibt, dass nicht mit einem Schlag alle westlichen Währungen kollabieren, als sich Dante in eine Klickfarm verirrt und dort herumtrampelt wie der Elefant im Telefonladen.

Kennengelernt hat Dante seine IT-Miss-Marple übrigens auf dem Weltkongress für Kryptowährungen, der wohl wo stattgefunden hat? – Richtig: im Zockerparadies Las Vegas!

Das ist nur einer von vielen witzigen Einfällen des Buches, im letzten Viertel zündet der Autor ein humoristisches Feuerwerk, unter anderem in dem Kapitel »Saftladen«: Dante hat diesmal ein paar Fragen an Immo Patel, den Firmenchef von Future Guard, einer »Ewigkeitsfabrik«. Reiche können hier für später ihren Kopf einfrieren lassen, Superreiche den ganzen Körper. Nur läuft das Feinfrostsanatorium nicht so richtig. Und weil Immo Patel ständig klamm ist, hat er sich auf krumme Kryptodinger eingelassen. Auch sein Äußeres erscheint wenig Vertrauen erweckend: »Der Gründer von Future Guard ist nach Dantes Informationen sechsundfünfzig, wirkt aber alterslos, auf jene spezielle Weise des reichen Kaliforniers, der sämtliche Register zieht. Gefärbte Haare, überkronte Zähne, unterspritzte Wangen – Doktor Patelstein hat derart viel machen lassen, dass sich kaum sagen lässt, wo eigentlich noch Originalteile verbaut sind.«

Noch lustiger wird es, wenn es zum großen Showdown kommt; so gekonnt ist Heinz G. Konsalik noch nie parodiert worden: Grimmige Asiaten stürmen mit ratternden Maschinengewehren ein verwaistes Luxushotel an der mexikanischen Pazifikküste. In besseren Zeiten tummelten sich die Schönen und die Reichen in dem Castillo. Nancy Sinatra hat hier ihre Runden um den Pool gedreht, Errol Flynn hat auf seiner Luftmatratze in der Sonne geschaukelt, gut versorgt von der Bar. Jetzt ist das Becken leer und bietet Dante und seiner Gefährtin Schutz vor den wild um sich feuernden Chinesen und Nordkoreanern. In null Komma nix ist der Pool randvoll mit leeren Patronenhülsen. Die beiden können unbemerkt entkommen. Dann stehen sie am Abgrund. Hundert Meter unter ihnen die rauschende Brandung des Ozeans. Dante hat Hemmungen, den Weg zum Strand mit nur einem Hüpfer zurückzulegen. Doch bleibt ihnen jetzt keine andere Wahl. Denn unter dem Castillo gibt es just in diesem Augenblick eine gewaltige Explosion und eine Feuerwalze macht sich breit.

Dante und seine IT-Flamme springen in die tosende Flut, wie Paul Newman und Robert Redford in »Butch Cassidy«.

Großer Abgang.