imago/ZUMA Press

Zuviel Angriffsfläche

Zu jW vom 26.3.: »Stau im Suezkanal«

Die Havarie des Containerschiffs »Ever Given« im Suezkanal zeigt die Verletzlichkeit des globalen Handels. Das Schiff mit 20.000 Standardcontainern ist relativ neu (drei Jahre) und wird von einer renommierten taiwanesischen Reederei betrieben. Viel größer können Schiffe derzeit kaum gebaut werden, wenn sie den Seeweg von Ostasien nach Europa benutzen. So ist die »Ever Given« gerade noch »klein« genug, um die Straße von Malakka zu befahren. Der neue Panamakanal mit seinen verbreiterten Schleusen ist für Schiffe dieser Größenordnung schon zu klein. Die immer wieder favorisierte Nordostpassage über das Meer nördlich Russlands ist heute nur wenige Monate im Jahr und für kleinere Schiffe nutzbar. Eine durchgehende Eisfreiheit wird für die 2040er Jahre erwartet, das Problem des Tiefgangs (die »Ever Given« hat 17 Meter Tiefgang) wird aber bleiben – mal abgesehen davon, dass die Nordostpassage aus strategischen Gründen von den Konkurrenten Russlands eher abgelehnt wird. Die Ursache der Havarie des Schiffs im Suezkanal ist derzeit unklar. Es war in einem Konvoi aus 15 Schiffen unterwegs. Da ein Ausfall aller Steuerungssysteme eher unwahrscheinlich ist, ist der Wind eine der gehandelten Ursachen. Dies hat einiges für sich, denn eben diese »Ever Given« hat am 9. Februar 2019 das Hadag-Schiff »Finkenwerder« am Schiffsanleger Blankenese gerammt. Die Ermittlungen dazu wurden später eingestellt. Angeblich bestand zum Zeitpunkt des Unfalls noch kein Windfahrverbot. Dieses wurde aber zwei Minuten nach der Havarie ausgesprochen. Dies begründet die Annahme, dass solche Riesenpötte mit ihrer großen Windangriffsfläche in engen Wasserstraßen ein ständiges Risiko darstellen. Mal ganz abgesehen von solchen durch die Gier des Kapitals verursachten Kollateralschäden, wird hier aber auch klar, wie fragil dieser globalisierte Handel ist – gerade angesichts zunehmender und immer öfter auch bewaffnet ausgetragener Konflikte.

Eike Seidel, per E-Mail

Kanonenfutter

Zu jW vom 26.3.: »Reishungrige des Tages: Nike«

Es wundert mich schon ein bisschen, wie ignorant die Verantwortlichen von Nike sind – sogar gegenüber ihren Aktionären: Auf die Ankündigung, keine Garne und Baumwolle aus Xinjiang mehr zu beziehen, fragten Netzuser auf Wechat erstaunt, ob Nike wirklich bereit sei, den chinesischen Markt aufs Spiel zu setzen. Es bedarf keines Aufrufs der chinesischen staatlichen Medien, um eine entsprechende Reaktion der chinesischen Kunden zu provozieren. Hinzu kommt noch ein weiterer Aspekt: Zur wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung Xinjiangs wurden in den letzten Jahren riesige Areale von Baumwollfeldern in Gegenden erschlossen, die vordem mehr oder weniger Wüste waren. Diese Baumwollfelder sind zu einem großen Teil in Besitz von Uiguren und stellen die Basis für weiterverarbeitende Industrien dar, die natürlich auch der uigurischen Bevölkerung zugute kommen. Ein Boykott wird zweifellos großen wirtschaftlichen Schaden verursachen, und die perfide Absicht besteht darin, den gesellschaftlichen Entwicklungsprozess Xinjiangs zu unterminieren, soziale Spannungen zu verschärfen und für die radikalislamischen Kräfte in der Region soziales Kanonenfutter zu rekrutieren. »Menschenrechte – rechte Menschen«, kalauerte Wiglaf Droste einst, und recht hatte er. (…)

Josef Witte, Hefei, China (Onlinekommentar)

Erfüllungsgehilfen

Zu jW vom 25.3.: »Berliner Chaostage«

Als ob das »Bedauern« eine Lösung für die ganze Misere wäre. Die Bevölkerung weiß doch immer noch nicht, wie es in diesem beschämenden Chaos weitergeht. Systembedingt konnte ja die nächtliche Konferenz im Bundeskanzleramt mit Industriekapitänen nicht anders ausgehen. Großraumbüros, Produktionshallen und Flugreisen werden flugs zu pandemiefreien Zonen erklärt – wider jede Vernunft (…). Skandalös ist, dass sich Politik und Politiker – nicht zum ersten Mal – von Großkonzernen und anderen Wirtschaftsbereichen erpressen lassen, die Demokratie somit auf der Strecke bleibt und politische Entscheidungsträger schon längst in der Wirtschaft sitzen, unsere Pseudomandatsträger zu willfährigen Erfüllungsgehilfen des Kapitals geworden sind – zum erheblichen Nachteil des Bürgers.

Rudi Eifert, Langenhagen (Onlinekommentar)

»Tote Russen«

Zu jW vom 26.3.: »20 Jahre Krieg«

Ein weiterer, vielleicht schon längst in Vergessenheit geratener »Höhepunkt« des mittels Sturmgewehr seit 2001 andauernden »Brunnenbohrens«, des »Schulebauens« und des »Demokratisierungsprozesses« in dem geschundenen Land am Hindukusch war das Posieren von Bundeswehr-Soldaten im Jahre 2003 mit ausgegrabenen Totenköpfen, die aus einem Massengrab rausgewühlt worden waren. Nach Darstellung des damaligen Verteidigungsministers Franz Joseph Jung (CDU) waren es lediglich – man höre und staune – zwei Tatverdächtige, gegen die ermittelt wurde, will heißen: die berühmten »Einzelfälle«. Dass dem ganz und gar nicht so war, bestätigte ein Zeuge, dessen Aussagen in der Zeitschrift Spiegel am 27. Oktober 2006 unter der Überschrift »Bundeswehr trennt sich von zwei Totenschändern« erschien. Dort ist die Rede davon, dass es zumindest »in den niedrigen Dienstgraden die Runde gemacht«, zur »allgemeinen Belustigung« geführt habe, und wer nicht mitmachte, sei als »Weichei« diskreditiert worden. (…) Zwar gab es zu den Vorkommnissen in Afghanistan eine Untersuchung, in deren Ergebnis jedoch festgestellt wurde, dass den Bundeswehr-Soldaten – ähnlich wie beim Befehl des Obersten Georg Klein – keine Straftat nachzuweisen sei. Man habe keine Totenruhe gestört. Die Totenschädel, so hieß es lapidar in einer großen deutschen Tageszeitung, seien wahrscheinlich nur toten Russen (!) zuzuordnen gewesen. Manch eine natürliche oder juristische Person merkt gar nicht, wie sie sich mit ihren doppelten Standards und Menschenverachtung selbst diskreditiert.

Gerhard Hoffmann, per E-Mail