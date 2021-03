Mieterbund: Wohnen ist Menschenrecht

imago images/Future Image Wohnraum ist für Mieter und nicht für Spekulanten da

Anlässlich des europaweiten »Housing Action Day 2021« am Sonnabend veröffentlichte der Deutsche Mieterbund eine Pressemitteilung:

»Die Mieten steigen, bezahlbarer Wohnraum fehlt. Ein Problem, das nicht nur Mieterinnen und Mieter in Deutschland betrifft, sondern auch in vielen anderen europäischen Ländern. Und dies zu einer Zeit, in der viele Menschen unter erheblichen Einkommensverlusten, verursacht durch die Coronapandemie, leiden. Das eigene Dach über dem Kopf ist wichtiger denn je, daher müssen Wohnungen endlich wieder in erster Linie für Menschen dasein statt für Profite!« kommentiert die Bundesdirektorin des Deutschen Mieterbundes, Dr. Melanie Weber-Moritz, den (…) europaweiten Protesttag gegen Mietpreistreiberei und Verdrängung.

Laut aktuellem »F+B-Mietspiegelindex« zahlten Mieterinnen und Mieter in 352 deutschen Mietspiegelorten im Jahr 2020 im Bestand 7,11 Euro pro Quadratmeter. Weitere deutsche Städte und Kommunen mit hohen Mietpreisen – wie Bremen beispielsweise – sind darin noch nicht eingerechnet, was den Schnitt noch nach oben treiben dürfte. Damit überschreitet schon die durchschnittliche Bestandsmiete in den ausgewerteten Mietspiegelorten die Grenze von sieben Euro pro Quadratmeter, die der Gesetzgeber für eine günstige Wohnung gezogen hat, bei der eine schärfere Kappung für die Umlage der Modernisierungskosten gilt.

Obwohl die individuelle Wohnkostenbelastung der Haushalte in Deutschland laut »Wohngeld- und Mietenbericht« der Bundesregierung im bundesweiten Durchschnitt bei fast 30 Prozent liegt, bei einkommensarmen Haushalten sogar bei fast 50 Prozent, stiegen die Mieten im Bestand laut F+B im Jahr 2020 um 1,7 Prozent. (…) »Das Limit ist für viele längst überschritten. Mieterinnen und Mieter in Deutschland brauchen dringend eine Atempause. Diese muss aktiv für die Schaffung bezahlbaren Wohnraums genutzt werden«, fordert Weber-Moritz gemeinsam mit der Kampagne Mietenstopp, bestehend aus Gewerkschaften, Sozialverbänden und Mieterinitiativen.

Die vierte Runde der Tarifverhandlungen für die rund 100.000 Beschäftigten der Papier, Pappe und Kunststoffe verarbeitenden Industrie ist von den Arbeitgebern am Freitag nachmittag kurzfristig abgesagt worden. Dazu erklärte die Gewerkschaft Verdi:

Damit wollen die Arbeitgeber die Beschäftigten zwingen, auf Warnstreiks während der Verhandlungen zu verzichten: »Es ist sehr bedauerlich, dass dieser Arbeitgeberverband Bedingungen stellt, statt in konstruktive Verhandlungen einzusteigen. Streikrecht ist ein Grundrecht. Das lassen sich die Beschäftigten nicht nehmen«, stellte Verdi-Verhandlungsführer Andreas Fröhlich klar. Verdi hatte über fünf Stunden lang den Versuch unternommen, im Interesse der Beschäftigten eine Verhandlungsaufnahme zu erreichen. Leider verweigerte der Hauptverband Papier- und Kunststoffverarbeitung (HPV) stur Tarifgespräche und eskaliert damit völlig unnötig.

Die nächste Verhandlung ist für den 31. März in Berlin vereinbart. Verdi erwartet, dass an diesem Tag über Lohnerhöhungen für die Beschäftigten verhandelt wird. (…) »Die Arbeitgeber wollen die Krise offensichtlich ausnutzen, um besonders billig davonzukommen«, sagte Fröhlich. Verdi fordert eine Erhöhung der Löhne, Gehälter und Ausbildungsvergütungen um 4,8 Prozent bei einer Laufzeit des Tarifvertrages von zwölf Monaten.