Bristol: Erneut heftige Auseinandersetzungen

London. In der englischen Stadt Bristol hat es bei Protesten gegen einen Gesetzentwurf über ausgeweitete Rechte der Polizei erneut heftige Auseinandersetzungen gegeben. Nach Angaben des Polizeisprechers Mark Runacres habe sich die Mehrheit der rund 1.000 Demonstranten am Freitag abend friedlich verhalten. Dennoch gingen die Beamten mit Hunden und Pferden gegen die Protestierenden vor, die der Polizei unverhältnismäßige Gewaltanwendung vorwarfen. Zehn Menschen wurden festgenommen. Auch in anderen Städten Englands gab es am Sonnabend Demonstrationen, die teils gewaltsam aufgelöst wurden. (AFP/jW)