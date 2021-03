Mosambik: Stadt von Dschihadisten erobert

Maputo. Nach dreitägigen Kämpfen haben Dschihadisten im Nordosten Mosambiks das Küstenstädtchen Palma unter ihre Kontrolle gebracht. Nach übereinstimmenden Berichten von Sicherheitsvertretern zogen sich die Regierungstruppen in der Nacht zum Sonnabend aus dem Ort zurück. Aktivisten berichteten von schweren Zerstörungen und vielen Toten. In der Umgebung von Palma sind unter anderem der französische Ölriese Total und der US-Konzern Exxon Mobil an einem Milliardenprojekt zur Verflüssigung von Erdgas beteiligt.(AFP/jW)